00646、00635U掛牌滿10週年 劉宗聖：續為台灣ETF開創更多可能

00646、00635U掛牌滿10週年，元大投信董座劉宗聖（右）表示，將持續為台灣ETF開創更多可能。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大投信ETF發展滿10週年，元大投信董事長劉宗聖今日參加「2025關稅新局資產布局策略」時指出，元大S&P500（00646）與期元大S&P黃金（00635U）掛牌滿10週年，象徵著元大投信一路走來的軌跡與成長，未來會持續秉持專業、創新的精神，為台灣ETF市場開創更多可能。

他表示，回顧元大投信在ETF的發展歷程，最初是從股票型商品起步，真正有機會邁向商品、原物料，甚至拓展到美國這樣全球最關鍵的市場，就是在10多年前與S&P道瓊展開的合作，回顧這兩檔10年前發展出的商品型ETF，今年在全球經濟不確定性、關稅大戰等情境下，更是凸顯重要性與獨特價值。

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劉宗聖說，股民每日關心的美國三大指數包括S&P 500、道瓊工業指數以及那斯達克，其中有兩個正是S&P與道瓊所編制的，毫無疑問，這兩大指數是全球最具代表性的市場指標，無論是在產業廣度或市值涵蓋度上都居於領導地位；而元大投信10年前取得S&P道瓊的授權，推出台灣首檔S&P 500 ETF，並持續耕耘10年，如今已成為台灣市場最早、也是最大規模的相關商品之一。

他也表示，另一個在今年表現突出的商品型ETF，就是與S&P道瓊合作推出的黃金ETF，隨著全球局勢動盪、關稅議題升溫，包括高盛、摩根等重量級機構，都強化對黃金的配置，在另類資產中，黃金正逐步確立其獨特的避險與保值地位；而元大S&P黃金ETF正是在10年前應運而生，到了今年無論在報酬表現或資產規模上，都有非常亮眼的成績，也深受投資人肯定。

最後，劉宗聖也說，十年來感謝一路並肩作戰的團隊夥伴，也感謝支持的投資人，展望未來，元大投信會持續秉持專業、創新的精神，為台灣ETF市場開創更多可能。

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