德微重大轉型有成 產品能見度看到年底

分離式元件廠德微今日召開股東會，董事長張恩傑看好未來發展潛力。（德微提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕分離式元件廠德微（3675）今日召開股東會，董事長張恩傑表示，公司從2012年掛牌以來，持續藉由營運佈局、產品策略增加營收與毛利率，近兩年啟動重大轉型，積極擴增自有品牌與晶片銷售，逐步降低對母公司達爾的依賴，並切入AI伺服器（人工智慧伺服器）與邊緣運算領域，目前Low VF（低順向電壓）產品訂單能見度已看到年底。

法人看好德微2025年營收成長，明年進一步達到32億元。對此，董事長張恩傑指出，公司自2024年起陸續收購達爾旗下基隆敦南廠與喜可士，並提升自有品牌與晶片出貨比重，形成MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）、Low VF、ESD（靜電放電保護元件）與Triac（雙向可控矽）三大主軸，作為營運支撐。

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AI應用方面，德微聚焦高功率產品導入，Low VF將應用於AI伺服器電源供應器（Power Supply Unit, PSU）及相關邊緣運算產品。張恩傑強調，公司高壓產品VF值低於同業Low VF產品5至8%，高溫條件下優勢更顯著，且晶粒面積減少近兩成，在成本與性能上具有競爭力。

德微亦積極擴大晶片出貨規模，過去兩年ESD與Low VF晶片銷售量分別年增195%、357%，預期今年持續成長，挑戰明年銷量比2024年翻倍。展望中長期，公司看旺AI筆電、手機與家電等小功率裝置對整流器的需求，未來將搭配ESD、Triac、Low VF整流產品，目標全球市佔率超過1成，成為下一波成長動能。

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