為史努比75歲慶生！星宇航空首航SNOOPY星際漫遊主題航班

星宇航空2025 SNOOPY主題航班今(28)日正式啟航!為歡慶SNOOPY 75週年,星宇航空特別在桃園機場舉辦生日派對,準備巨型壽桃及小壽桃共75顆,邀請旅客一起為SNOOPY、查理布朗以及露西三位主要角色慶生。(記者朱沛雄攝)

[記者朱沛雄/桃園機場報導]星宇航空2025 SNOOPY主題航班今(28)日正式啟航!為歡慶SNOOPY 75週年,星宇航空特別在桃園機場舉辦生日派對,邀請旅客一起為SNOOPY、查理布朗以及露西三位主要角色慶生,也同步迎接全新SNOOPY機上備品的到來。

為了讓遠從美國來到台灣的角色們體驗本土慶生文化,星宇航空身為SNOOPY 75週年航空合作夥伴,盡地主之誼準備巨型壽桃及小壽桃共75顆,象徵其75歲生日。候機室現場也由星宇航空空服員及機場運務員帶領旅客,戴上派對帽並發送派對吹笛,一起為三位角色歡唱生日快樂歌,滿滿的儀式感,讓SNOOPY、查理布朗和露西感受台灣人的熱情!

全新主題航班以“Snoopy is Shooting for the Stars”為理念,為喜愛幻想的SNOOPY,設下更高更遠的目標及夢想,戴上太空人頭盔、躍入星河,帶領粉絲一同勇敢追夢。 除了推出多款全新星際主題備品,9月起,星宇航空更為小朋友們準備了內含望遠鏡、毛巾及卡牌益智遊戲的SNOOPY造型收心禮包,12歲以下兒童凡搭乘台灣出發航班即可獲得,限量3萬份發完為止。

星宇航空2025 SNOOPY主題航班今(28)日正式啟航!為歡慶SNOOPY 75週年,星宇航空特別在桃園機場舉辦生日派對,航班機組員在登機前與SNOOPY合影。(記者朱沛雄攝)

星宇航空2025 SNOOPY主題航班今(28)日正式啟航!旅客在背板前開心拍照留念。(記者朱沛雄攝)

