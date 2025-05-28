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為史努比75歲慶生！星宇航空首航SNOOPY星際漫遊主題航班

2025/05/28 14:58

星宇航空2025 SNOOPY主題航班今（28）日正式啟航！為歡慶SNOOPY 75週年，星宇航空特別在桃園機場舉辦生日派對，準備巨型壽桃及小壽桃共75顆，邀請旅客一起為SNOOPY、查理布朗以及露西三位主要角色慶生。（記者朱沛雄攝）星宇航空2025 SNOOPY主題航班今（28）日正式啟航！為歡慶SNOOPY 75週年，星宇航空特別在桃園機場舉辦生日派對，準備巨型壽桃及小壽桃共75顆，邀請旅客一起為SNOOPY、查理布朗以及露西三位主要角色慶生。（記者朱沛雄攝）

［記者朱沛雄／桃園機場報導］星宇航空2025 SNOOPY主題航班今（28）日正式啟航！為歡慶SNOOPY 75週年，星宇航空特別在桃園機場舉辦生日派對，邀請旅客一起為SNOOPY、查理布朗以及露西三位主要角色慶生，也同步迎接全新SNOOPY機上備品的到來。

為了讓遠從美國來到台灣的角色們體驗本土慶生文化，星宇航空身為SNOOPY 75週年航空合作夥伴，盡地主之誼準備巨型壽桃及小壽桃共75顆，象徵其75歲生日。候機室現場也由星宇航空空服員及機場運務員帶領旅客，戴上派對帽並發送派對吹笛，一起為三位角色歡唱生日快樂歌，滿滿的儀式感，讓SNOOPY、查理布朗和露西感受台灣人的熱情！

全新主題航班以“Snoopy is Shooting for the Stars”為理念，為喜愛幻想的SNOOPY，設下更高更遠的目標及夢想，戴上太空人頭盔、躍入星河，帶領粉絲一同勇敢追夢。 除了推出多款全新星際主題備品，9月起，星宇航空更為小朋友們準備了內含望遠鏡、毛巾及卡牌益智遊戲的SNOOPY造型收心禮包，12歲以下兒童凡搭乘台灣出發航班即可獲得，限量3萬份發完為止。

星宇航空2025 SNOOPY主題航班今（28）日正式啟航！為歡慶SNOOPY 75週年，星宇航空特別在桃園機場舉辦生日派對，航班機組員在登機前與SNOOPY合影。（記者朱沛雄攝）星宇航空2025 SNOOPY主題航班今（28）日正式啟航！為歡慶SNOOPY 75週年，星宇航空特別在桃園機場舉辦生日派對，航班機組員在登機前與SNOOPY合影。（記者朱沛雄攝）

星宇航空2025 SNOOPY主題航班今（28）日正式啟航！旅客在背板前開心拍照留念。（記者朱沛雄攝）星宇航空2025 SNOOPY主題航班今（28）日正式啟航！旅客在背板前開心拍照留念。（記者朱沛雄攝）

星宇航空2025 SNOOPY主題航班今（28）日正式啟航！為歡慶SNOOPY 75週年，星宇航空特別在桃園機場舉辦生日派對，邀請旅客一起為SNOOPY、查理布朗以及露西三位主要角色慶生。（記者朱沛雄攝）星宇航空2025 SNOOPY主題航班今（28）日正式啟航！為歡慶SNOOPY 75週年，星宇航空特別在桃園機場舉辦生日派對，邀請旅客一起為SNOOPY、查理布朗以及露西三位主要角色慶生。（記者朱沛雄攝）

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