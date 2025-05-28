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被32％嚇壞！貿協經貿指數:預期未來關稅逾20％企業成長3倍

2025/05/28 14:44

「外銷預期指數」在美國對等關稅公布後，驟降至27.8，顯示企業對未來市場前景轉為極端保守。示意圖。（歐新社）「外銷預期指數」在美國對等關稅公布後，驟降至27.8，顯示企業對未來市場前景轉為極端保守。示意圖。（歐新社）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會今日公布2025首輪「貿協經貿指數」調查結果。調查聚焦在美國對等關稅、匯率、赴美生產規劃等，此次「外銷預期指數」為27.8、明顯下滑，企業對短期前景「趨於保守」，而川普對台對等關稅稅率出乎意外，企業「驚嚇後」，預期未來三年關稅超過20%的企業更較上次調查大增三倍，多數都認為「高關稅成常態」。

「外銷預期指數」在去年美國大選後曾短暫上揚至45.1，反映對川普重商政策的樂觀預期，但對等關稅公布後，指數驟降至27.8。是企業對未來市場前景轉為極端保守。

不過，台灣出口企業因應地緣政治風險策略比重指數也從上次平均50.6躍升為58.9，企業近半年提升了整體風險應對準備，並特別在「增加財務韌性」與「提升地緣經濟分析力」有進步顯著。

而上次調查企業主要以「經營成本」為首要考量，但面對「川普2.0」企業注意力轉移到影響更廣泛的「地緣政治」、「經濟波動」，是最受企業關注的兩大主要風險。

貿協指出，上次調查在去年底，當時約三分之一的企業預期未來三年美國關稅調整將在「10%以下」。但在「對等關稅」聲明提出後，此比例幾乎減半，且預期關稅將「超過20%」的企業則從5.2%增加至16.8%，成長了三倍，多數企業普遍預期未來將面臨「高關稅環境」。

「對等關稅」也促使台灣企業重新考慮在美國生產，「已在美生產」或「計劃赴美」的企業總共增加4.1%，而「絕不可能」赴美生產的企業比例，已從去年底的21.1%明顯降為15.5%，顯示企業正在調整其全球佈局策略。

另外，企業看好市場部分，國內或是海外台商仍普遍最看好東南亞市場，對多數地區的看好程度普遍下滑，尤其「對美洲市場」樂觀看法大幅降幅，而歐洲市場看好度有回升，但海外台商對歐洲市場仍為保守，對東南亞市場則比國內廠商更樂觀，貿協煮出，差異可能反映了海外台商基於其在地營運的第一手觀察與感受。

貿協外銷預期指數 。（貿協提供） 貿協外銷預期指數 。（貿協提供）

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