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土城暫緩區最後一塊拼圖 都計案內政部審議通過

2025/05/28 14:47

新北市土城暫緩發展區早年因彈藥庫軍事管制禁建，解禁後市府辦理整體開發。圖為東側現況。（城鄉局提供）新北市土城暫緩發展區早年因彈藥庫軍事管制禁建，解禁後市府辦理整體開發。圖為東側現況。（城鄉局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市土城暫緩發展區早年因彈藥庫軍事管制禁建，地區發展受限，後來禁建解除，市府辦理整體開發，區段徵收範圍都市計畫變更案已於5月27日經內政部都市計畫委員會審議通過，規劃約6.53公頃的住宅區及商業區，預計取得約8.14公頃的公共設施用地，其中社福用地可提供600戶社會住宅。

新北市政府辦理土城暫緩發展區區段徵收案，圖為西側現況。（城鄉局提供）新北市政府辦理土城暫緩發展區區段徵收案，圖為西側現況。（城鄉局提供）

城鄉發展局局長黃國峰指出，土城暫緩發展區坐落在捷運土城站東北側，金城路2段與明德路1段路口附近，整體開發面積約14.67公頃，北側為2015年完工的土城暫緩發展區市地重劃區；南側緊鄰即將在2027年完工的國道3號與土城司法園區，本區開發是土城都市縫合的最後一塊重要拼圖，縫合後可大幅提升周邊區域的都市環境及機能。

黃國峰表示，該區規劃約6.53公頃的住宅區及商業區，預計取得8.14公頃公共設施用地，佔開發面積55.51%，其中包含開放性公設共3.84公頃，可提供地方居民充足的開放空間使用，並劃設0.75公頃社福用地，預計可提供600戶社會住宅，並納入公共托育、托老等社會福利設施，另規劃2公頃學校用地，滿足未來周邊學齡人口就學需求。

另外，配合司法園區及金城交流道未來發展，範圍內的明德路道路寬度由18公尺增加至20公尺，新增司法園區至明德路20公尺聯外道路，提升道路容量，也將串聯周邊人行系統，規劃安全便利的步行空間，改善司法園區的交通機能。

城鄉局說明，土城暫緩區徵區都計變更案已於5月27日經內政部都計委員會審議通過，接續將辦理再公開展覽作業，未來將採區段徵收方式開發，期望有效縫合市地重劃區及土城司法園區，提供居民完善的休憩空間、便捷的交通網絡及優質的就學環境，提升土城地區的都市機能。

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