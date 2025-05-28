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定時炸彈引爆中？長天期日債殖利率一路狂飆 專家嚇壞了

2025/05/28 15:34

長天期日債殖利率一路狂飆，引發外界對於資金從美國外流，以及利差交易崩解的高度關注。（彭博）長天期日債殖利率一路狂飆，引發外界對於資金從美國外流，以及利差交易崩解的高度關注。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本40年期公債殖利率週三（28日）再度走高，最新報價 3.318%，今年以來已上升近70個基點，30年期公債殖利率今年以來也上升超過 60 個基點至 2.914%；20 年期也上升超過 50 個基點，這讓日本長天期公債殖利率都正徘徊在歷史高點附近，引發外界對於資金從美國外流，以及利差交易崩解的高度關注。專家坦言：日本看起來就像一顆隨時會引爆的定時炸彈，若這波殖利率升勢持續，恐將「引發全球金融市場的末日風暴」。

《CNBC》報導，Tidal Financial Group 投資組合經理蓋伊德（Michael Gayed）指出，日本看起來就像一顆隨時會引爆的定時炸彈，風險正不斷累積。如果市場對一項長期被視為安全資產的信心崩潰，那麼全球市場的信心也恐將隨之瓦解。

麥格理銀行（Macquarie）分析師指出，若日債殖利率持續攀升，恐成為資金大舉回流日本的「引爆點」，屆時日本投資人可能會迅速撤出在美資金，轉移回日本國內。法國興業銀行全球策略師愛德華茲（Albert Edwards）更警告，若這波殖利率升勢持續，恐將「引發全球金融市場的末日風暴」。

Quantum Strategy 策略師羅奇（David Roche）指出，殖利率升高會推升融資成本，對全球市場造成壓力。他強調，日本作為全球第2大債權國，其資金動向對世界金融體系影響深遠。根據最新資料，日本淨外部資產在 2024 年底達到 533.05 兆日圓（約112.52兆元新台幣），創歷史新高。他表示，日本資金回流也象徵著「美國例外主義的終結」，這一現象在歐洲與中國市場亦有跡可循。

日本殖利率曲線的陡峭化，反映結構性供需變化。隨著日本央行自去年起縮減購債規模，私人資金尚未填補空缺，使債市供需失衡，造成殖利率進一步上升。

愛德華茲表示：「如果高殖利率吸引日本投資人將資金匯回，利差交易的崩解將引發美國資產大幅拋售。」他指出，殖利率走升通常也會推升日圓匯價。自年初以來，日圓已升值超過 8%。

日本央行去年8月升息時，市場湧現大規模的日圓回補潮，帶動日圓迅速升值，引發全球市場劇烈震盪。

儘管市場擔憂升溫，但部分分析師認為，利差交易崩解的影響，可能不會像去年那麼嚴重。鋒裕匯理（Amundi）的已開發市場研究主管史提爾（Guy Stear）指出，目前美元與日圓的短期利差已由去年高點的450個基點降至320個基點，加上美元貶值趨勢，使投資人對做空日圓的誘因降低。

法國EDHEC商學院財務學教授雷博納托（Riccardo Rebonato）表示，這次的市場調整，不會出現如同去年8月那樣的驟然崩塌情況，更可能是因美元信心逐步流失，導致利差交易逐漸崩解的狀況，「與其說是瞬間崩潰，我更傾向認為這會是一段長期、漸進式的信心流失過程。」

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