「地表最重要股票」有多狂？市場209兆資金緊盯輝達財報

輝達將於美國時間5月28日（台灣時間5月29日凌晨）盤後公告首季財報。（法新資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕先前有媒體稱輝達（NVIDIA）公司與財報為「地表上最重要股票/財報」，而輝達將於美國時間5月28日（台灣時間5月29日凌晨）盤後公告首季財報，西班牙對外銀行（BBVA）分析師指出，如果出現優於市場預期的數據，美國股市將因此上漲，因為目前投資者手上有高達7兆美元（約新台幣209兆元）的現金資金可運用。

《彭博》報導，分析師Michalis Onisiforou表示，過去一段時間對沖基金與共同基金皆大幅減持科技股，因此機構投資者目前對於股市的投資尚未達到「活躍」水準，且對美國科技業的持倉並不高。

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目前市場焦點集中在輝達首季財報上，因為這家市值3.2兆美元（約新台幣95兆元）的企業，被視為人工智慧需求的指標。

儘管輝達的股價在過去7週上漲將近40%，但還是比1月的歷史高點低14%，且目前本益比約28，遠低於過去5年的平均估值40。

Michalis Onisiforou認為，輝達近期的反彈已經股價接近「超買」水準，這使得財報面臨更嚴格的檢視。

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