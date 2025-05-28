Strategy再砸127億元加碼比特幣 帳面獲利逾6785億元

Strategy持續購買比特幣，目前持有量突破58萬枚。圖為Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名比特幣大戶、美國軟體公司「Strategy（原名微策略，MicroStrategy）」持續購買比特幣。最新報導指出，Strategy上週又斥資4.27億美元（約新台幣127.65億元）加碼買進比特幣，持有量突破58萬枚。截至目前，Strategy公司帳面獲利高達227億美元（約新台幣6785.82億元）。

《區塊客》報導， Strategy 26日發出新聞稿，指公司在5月19日至25日期間，斥資4.27億美元加碼買進4020枚比特幣，平均每枚價格為10萬6237美元（約新台幣317.57萬元）。

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Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）同日在社交平台X發文披露，截至5月25日，Strategy總計持有58萬250枚比特幣，累計投入成本約為406.1億美元（約新台幣1.21兆元），平均買入價為每枚6萬9979美元（約新台幣209.19萬元）。

報導指出，截至目前，Strategy公司帳面獲利高達227億美元，約近3%的比特幣總供應量（約2100萬枚）。

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