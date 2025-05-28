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康舒大股東發難 要求董事長許介立營運不善就辭職

2025/05/28 13:45

康舒大股東李文雄（左1）繼去年競選董事席次失利之後，今年繼續在股東會上與董事長許介立（右1）直球對決。（記者方韋傑攝）康舒大股東李文雄（左1）繼去年競選董事席次失利之後，今年繼續在股東會上與董事長許介立（右1）直球對決。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）大股東李文雄去年於股東會中競選董事席次，遭到公司派綁票封殺敗選，今日李文雄於股東會上重砲抨擊管理層經營不善，去年每股淨損0.04元，談到倘若未來4個季度的每股盈餘（EPS）累計未達1.5元，董事長許介立應辭去職務以示負責。

康舒董事長許介立今天主持年度股東常會，會中承認去年盈餘分派案，每股配發現金股利0.5元。2024年營業淨損1.23億元，稅後虧損超過3000萬元，每股淨損0.04元，對此，大股東李文雄在發難抨擊，要求董事長許介立發行庫藏股以挽救股價，同時增加個人持股以彰顯對公司的信心程度，也要辭去外部職務，同時對未來的營運績效做出具體承諾。

李文雄觀察，許介立目前個人僅持有約2000張康舒股票，持股比例約為0.24%，應該將持份提高到1%，否則以去年超過2000萬元的董事酬勞與薪資來看，外界可能會認為許介立不增加持股，是一種對康舒認同感不足的表現。此外，在許介立掌舵的8年期間，每股盈餘平均僅0.68元，與接棒前8年的1.76元形成強烈，必須許下營運承諾並嚴格執行。

面對大股東的怨言，許介立回應，未來若有適當的時機，會進一步加碼增持公司股票。目前康舒資金用於全球布局與轉型，營運情形可望逐步改善，但是，有鑑於關稅政策仍未明朗，庫藏股需視實際營運與市場情況決定是否實施。此外，自己的外部職務是為更加了解產業脈動，將康舒帶往正確方向，全部都是無給職。

儘管定調康舒持續推動體質優化，但許介立並評論大股東提到的辭職但書，也沒辦法保證具體的營運數字目標，但仍強調公司有長期的轉型方向，特別是今年下半電源新業務發酵，有機會帶動營收獲利改善，未來也將進一步評估股東的相關建議，創造更大的股東價值。

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