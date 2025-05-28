晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

1月全國房貸、信貸「雙貸族」創新高 突破39萬人

2025/05/28 13:42

今年1月，全國雙貸族人數已逾39萬人、平均雙貸金額合計約722萬元。（記者徐義平攝）今年1月，全國雙貸族人數已逾39萬人、平均雙貸金額合計約722萬元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕貸上加貸，1月身上同時背有房貸、信貸的雙貸族，全國超過39萬人，再創統計新高，且每人平均房貸金額高達612萬元、信貸平均金額則高達110萬元，平均總貸款金額高達722萬元，同步創統計以來新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙貸族推估是中產階級的機率較高，早些年的確有銀行推出房貸搭配信貸的方案，不過現在央行管控嚴謹，近年應該是房貸族但又想增加一些被動收入，碰上興起ETF等投資理財方法，讓部分房貸族申請信貸投資，雖然房貸跟信貸都是負債，但同時也是拿了錢去買資產，只要資產價格不要出現劇烈崩跌，或者出現就業問題頓失收入，慢慢還款都不至於出現太大危機。

根據聯徵中心發布資料，2015年1月，全國雙貸族人數約28.51萬人，平均房貸金額約352.8萬元、平均信貸金額約56.4萬元，合計貸款總額約409.2萬元，但2020年1月則直接突破30萬人、約30.43萬人，雙貸總額合計約519萬元，巷較6年前雙貸人數多出6.73%、雙貸總額高出26.83%。

全國雙貸族11年大增10.49萬人

但到了今年1月，全國雙貸族人數已逾39萬人、平均雙貸金額合計約722萬元，相較2015年同期、11年來分別多出10.49萬人、高出312.8萬元。

曾敬德提醒，同時背有信貸、房貸的雙貸族，需特別留意不能過度仰賴寬限期，主因是過去資金寬鬆時，房貸寬限期銀行給的比較大方，但現為房貸緊縮階段，銀行希望趁早回收本金，倘若用慣了寬限期，等到寬限期結束後要償還房貸本金，身上又背有其它債務，屆時還款壓力就會大增，甚至可能出現入不敷出的困境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財