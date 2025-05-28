台郡股東會 董座鄭明智：布局AI伺服器、光通訊與車用電子市場

台郡今日召開股東會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕軟板廠台郡（6269）今日於高雄廠區召開股東會，台郡董事長鄭明智親自主持。台郡表示， 本次會議所有議案皆順利通過，包括董事全面改選案，充分展現股東對公司治理的高度支持與信心。隨後召開的董事會中，一致決議由鄭明智續任董事長一職。

展望2025年全球電子產業的發展契機與挑戰，鄭明智表示，儘管國際局勢仍充滿不確定性，並面臨關稅與匯率等多重挑戰，台郡仍對未來充滿信心，持續深化技術研發與加強與國際客戶的合作，穩健應對變局，致力為股東創造長期價值。

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因應產業變革與經營策略調整，台郡同步啟動管理團隊轉型。新任美籍總經理David Cheng於會中正式亮相，並針對未來營運方向提出明確藍圖。面對2025年的營運挑戰， 台郡將聚焦「技術創新、成本控管、穩健經營」三大策略主軸，導入智慧製造以提升營運效率，積極布局AI伺服器、光通訊與車用電子等高成長應用市場，全力以赴實現2025年轉虧為盈的目標。

台郡強調，未來經營團隊將更加專注於解決高速傳輸相關技術瓶頸，發展高附加價值應用，並 提供模組化產品與整合解決方案。台郡重申不會缺席AI與機器人等關鍵市場，持續落實對ESG永續發展與公司治理的承諾，朝高技術、高效能與高價值的目標穩健邁進。

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