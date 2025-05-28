旅宿業有條件開放移工？ 勞團痛批觀光署「放風聲」主導政策

針對觀光署昨日表示，旅宿業將在下半年有條件開放移工，台灣勞工陣線今日痛批「放風聲主導政策」，質疑「觀光署什麼時候成為開放移工的主管機關了？」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕昨日交通部觀光署署長周永暉公開表示，已與勞動部「達成共識」，預計將於下半年宣布旅宿業引進移工方案，引發外界譁然。台灣勞工陣線今日痛批，「觀光署什麼時候成為開放移工的主管機關了？」，質疑移工政策牽涉移工人權保障及本國勞工就業，應經審慎評估與公開討論，而非由政府機關或企業團體透過媒體「放風聲」主導政策走向。

旅宿業自疫後即持續以缺工為由，要求政府開放聘僱移工，為此，勞動部曾與交通部合作啟動「飯店業專案媒合計畫」，但媒合成效不佳，根據2022年統計數據，媒合對象中有66%經常性薪資未達2.8萬元，85.84%未達3萬元，顯示在勞務負荷與薪資不成正比的情況下，難以吸引國人投入。

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勞陣指出，目前台灣服務業受僱人數已占全體勞工近6成，然而整體薪資偏低，是造成求職意願低落的主因。勞陣強調，低薪就是缺工的根本問題！如果業者真的缺工，理應提高薪資與改善勞動條件來吸引本國勞工，而非一味依賴廉價移工。

根據《就業服務法》第47條規定，雇主在申請引進移工前，必須先以合理勞動條件於國內辦理招募且未果後，才可以申請移工，並應以原招聘條件聘用。但勞陣觀察實務上，許多業者在聘僱移工後僅提供最低工資，卻反過來批評台灣青年「眼高手低」，才造就出台灣長期低薪又缺工的結構性矛盾。

勞陣呼籲，執政團隊應全面檢討長期以來不當的移工政策，終結以壓低人事成本為目的的剝削模式政策。目前製造業、營建等行業，依據《就業服務法》第46條規定引進移工，但究竟「國家重要建設工程」或「經濟社會發展需要」如何定義？勞陣認為相關部會應清楚界定與說明。

特別是目前除了家庭幫傭、機構看護及家庭看護工作外，整體服務業基本上並未開放移工，勞陣提醒，若貿然開放旅宿業，將形同為服務產業大開後門，未來其他行業恐要求比照辦理，進一步減少本國勞工的就業機會。勞陣再次要求勞動部，要堅守法制與勞工權益，拒絕任何不當開放方案，以維護勞動人權和勞動尊嚴。

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