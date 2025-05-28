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康普董座何基丞：公司全年出貨量有望優於去年、持續擴產

2025/05/28 12:38

康普今日舉行股東會，董事長何基丞於會後表示，展望2025年隨著客戶在採購策略上分散來源，降低電池材料的區域性風險，公司全年出貨量有望優於去年。 （資料照）　康普今日舉行股東會，董事長何基丞於會後表示，展望2025年隨著客戶在採購策略上分散來源，降低電池材料的區域性風險，公司全年出貨量有望優於去年。 （資料照）　

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股康普（4739）今日舉行股東會，董事長何基丞於會後表示，展望2025年隨著客戶在採購策略上分散來源，降低電池材料的區域性風險，公司全年出貨量有望優於去年。

何基丞指出，今年上半年康普已完成對新國際客戶的出貨，並預期下半年將再導入新國際車廠客戶，在客戶端採購來源日益多元的同時，同步優化自身客戶組合，積極降低對特定區域市場的依賴，以提升整體營運的穩定性與抗風險能力。

他表示，各國政府持續推動淨零轉型政策的驅動下，包括電動車逐步取代燃油車及電池回收材料需求的興起，康普集團近年來的產能與技術布局與市場趨勢高度契合，並已逐步展現成果。

針對原物料市場的變化，何基丞分析，國際金屬行情仍存高度不確定性。鎳價受全球貿易政策動向影響，後續變化需持續觀察；鈷金屬方面，因剛果民主共和國（DRC）於2月起實施3個月出口禁令，短短半個月內價格大幅上漲約五成，審慎應對原物料市場變化。

至於產能布局方面，何基丞也說，康普材料於兩年前斥資10億元於越南興建新生產基地，目前已完成大部分土建與設備進場，現主要進行配管工程，預計第三季試產與安排送樣認證，儘管部分貿易政策尚不明朗，越南基地對位處亞洲的國際客戶而言，仍具備關稅優勢，有助康普材料進一步鞏固國際電動車電池關鍵材料供應鏈中的角色。

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