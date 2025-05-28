首檔市值型主動ETF！野村投信再推「野村臺灣增強50主動式ETF」

野村投信推出第一檔主動式ETF「主動野村臺灣優選」（00980A）後，今日宣布再推「野村臺灣增強50主動式ETF」。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕再接再厲！野村投信推出第一檔主動式ETF「主動野村臺灣優選」（00980A）後，今日宣布再度打造宣布第二檔主動式ETF，同時也是「市值型主動式ETF」，野村投信表示，「野村臺灣增強50主動式ETF」代號為00985A，已於4月30日取得核准函，預計7月1日至7月4日募集，預定7月21日掛牌上市， IPO每股發行價10元，採年配息機制。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，分析台股大盤近10年表現不俗，市值型ETF成為許多投資人的心頭好，近年來市值型指數勝出大盤機率達約8成，是帶動相關市值型ETF成長的重要關鍵。

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野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳表示，傳統市值型投資主要是依據市值的大小來作為指數選股的依據，舉例來說，台灣50指數就是依據市值前五十大的個股作為指數編製的基礎。

但市值前五十大的個股，就代表股價表現會相對亮眼嗎?其實答案未必，林浩詳指出，市值前五十大的個股也可能出現基本面惡化的狀況，相對也會影響其股價的表現，因此透過主動式ETF來進行「汰弱」、「換強」的操作，透過動態調靈活的調整在波動市場中爭取更高報酬。

其實，這樣的指數增強策略 （Enhanced Indexing）是國內外機構法人常見且愛用的投資組合管理方法之一，根據特定指數為投組基底，透過不同優化策略汰弱換強，以期獲得比指數更好的長期表現，也是00985A野村臺灣增強50主動式ETF產品設計與投資策略。

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