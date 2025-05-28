元太股東會通過每股配發4.5元現金股利 董事長李政昊（右）說大尺寸彩色電子紙將成為元太下一個成長動能的關鍵。 （元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）今日召開股東會，並順利通過配發每股4.5元現金股利，元太董事長李政昊表示，去年在外部總體經濟充滿諸多不確定下，元太展現出強韌營運實力，營收、獲利皆創下專注電子紙業務以來的歷史新高與次高紀錄。展望2025年，將是元太邁向大尺寸彩色電子紙的重要元年，大尺寸彩色電子紙也將成為元太下一個成長動能的關鍵。

李政昊說，2024年，全球經濟面對地緣政治緊張、貿易政策調整、供應鏈重組及極端氣候等挑戰，整體經濟成長充滿不確定性。不過元太去年合併營收達321.63億元，營業利益率達23.7%，稅後淨利88.67億元，每股稅後盈餘達7.75元，營收與獲利皆創下專注電子紙業務以來的歷史新高與次高紀錄。

請繼續往下閱讀...

從業務面來看，消費性電子產品領域在2024年呈現穩健成長，彩色電子紙已成功導多家品牌eReader與eNote產品，正式量產並帶動市場換機潮，尤其在大尺寸與彩色表現方面大幅提升，滿足消費者需求。

在物聯網應用方面，電子貨架標籤完成技術轉換，儘管上半年受到庫存調整影響，但下半年快速回穩。另如可變色電子紙E Ink Prism™與大尺寸電子紙看板，也成功切入廣告與零售等新場景，顯示出技術應用的廣度與潛力。

除了產品面，元太也積極推動與用眼健康有關的應用。元太啟動了「Healthier Screen Time」計畫，與眼科醫療機構合作，在診所導入電子紙看板，宣導藍光對眼睛的影響，突顯電子紙對眼睛友善的特性。

更重要的是，元太已於2024年提前達到RE58，全球據點有58%的電力使用再生能源，非台灣據點已全數達成RE100。2025年元太更將目標調高至RE65，穩步邁向2030 RE100與2040淨零排放。

李政昊說，元太2024年碳排量已比2021年基準年降低40%。中國揚州廠通過廢棄物減量UL2799黃金級認證，林口廠與新竹廠於今年第一季取得白金級認證。

元太並啟用了新竹新廠與新產線，專注於大尺寸電子紙與新材料的量產。

李政昊表示，今年是元太邁向大尺寸彩色電子紙的重要元年。元太將全面投入大尺寸應用市場，包括技術規格、市場策略與製程整合。這不只是產品尺寸的轉變，更是經營思維的全面升級。相信透過技術創新與生態圈合作，大尺寸彩色電子紙將成為元太下一個成長動能的關鍵。

同時，中尺寸產品仍是元太穩定經營的基礎，李政昊說，元太將持續優化成本與性能，提升與LCD成本的競爭力；電子貨架標籤也會在品質與Total Cost Ownership優化下，加速在全球零售市場普及。

未來，元太將持續強化電子紙生態圈，加速應用於閱讀、教育、零售、看板、交通與物流等多元場景，讓電子紙這項「生而為永續」的技術，成為淨零城市關鍵的顯示介面。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法