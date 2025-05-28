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永捷董座張祐銘：持續轉型 鎖定高附加價值材料

2025/05/28 12:01

詠捷董事長張祐銘（左二）對今年營運維持審慎樂觀看法，表示將聚焦於「環保材料開發」、「高端應用布局」與「垂直整合拓展」，轉型為高附加價值材料解決方案的企業。 （業者提供） 詠捷董事長張祐銘（左二）對今年營運維持審慎樂觀看法，表示將聚焦於「環保材料開發」、「高端應用布局」與「垂直整合拓展」，轉型為高附加價值材料解決方案的企業。 （業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股永捷（4714） 今（28）日舉辦股東會，會中通過配發每股現金股利0.2元，展望2025年，永捷董事長張祐銘維持審慎樂觀看法，表示將聚焦於「環保材料開發」、「高端應用布局」與「垂直整合拓展」，轉型為高附加價值材料解決方案的企業。

永捷去年營收8.26億元，年增率大幅成長近六成，主要受惠於客戶訂單回流、新產品導入奏效，以及轉投資效益子公司信立、普大應材的挹注，在成本費用嚴控、產品組合優化、生產效率精進下，歸屬母公司稅後淨利為0.65億元，每股稅後盈餘（EPS）0.38元，年增率分別為226.5％、171.4％

展望2025年，張祐銘表示，永捷持續轉型，從傳統PU樹脂供應商成為高附加價值材料解決方案的企業，並朝向多角化發展，持續進行PU樹脂材料的創新開發，並擴大應用至環保替代材料、高性能塗層與電子材料領域，並持續優化工研院技轉之高硬度耐磨保護膜（Hard Coat Film）製程，加強摺疊應用產品接單能量，同時積極進軍家具革、汽車革、成衣等水性產品新應用市場，強化營運韌性。

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