華擎產品線百花齊放 全年營收拚年增5成

板卡廠華擎總經理許隆倫，今天在年度股東常會場外接受媒體聯訪。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡廠華擎（3515）今天召開年度股東常會，受惠AI伺服器需求持續升溫，今年主板、顯卡、電源供應器、顯示器、IPC等多條產品線同步成長，全年營收有機會上看500億元，較去年成長約5成。儘管AI產品毛利率較低，將對整體毛利造成壓力，但公司將以量補價，維持整體營運穩健發展。

華擎總經理許隆倫指出，伺服器產品為今年成長主軸之一，今年首季以輝達（NVIDIA）H200為主力產品，第2、第3季轉為B200，第4季全面導入B300，整體出貨將大幅優於去年。第2季一度因線材短缺影響出貨，預期第3季能補回缺口，全年成長明確，AI伺服器佔比持續拉高，帶動營收規模快速擴大。

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許隆倫觀察，目前AI伺服器主要需求集中於北美、東北亞及亞洲地區，通用型伺服器則由美洲、歐洲需求為主。預估明年通用型機種仍可維持雙位數成長，雖不如去年的倍數成長，但仍具穩健動能。最新的B300預計第3季開始小量出貨，9月放量速度可能快於預期。

不過，AI伺服器毛利率相對較低，預期會對合併毛利造成一定壓力。許隆倫坦言，雖毛利受限，但AI伺服器所帶來的規模效益，有助整體營運結構優化，公司也將積極調整產品組合以平衡獲利結構。

除伺服器外，華擎今年產品線表現普遍向上。主板出貨有望年增5%至10%，受惠DIY市場朝高階發展，平均售價（ASP）也優於去年。歐洲市場表現亮眼，即便存在殺價競爭，整體仍維持健康動能。顯卡（VGA）業務則受超微（AMD）架構更新帶動，今年出貨與市佔率同步提升，A卡動能可望延續至下半年。

關於電源供應器（Power Supply）新產品，華擎已推廣超過半年的時間，在美國、日本、東南亞市場反應良好，歐洲銷售亦漸增，下半年預期表現更佳。顯示器產品線經營一年以上，也逐步進入成長期，與主板、顯卡、電源供應器並列為4大成長產品。

談到IPC（工業電腦）業務，華擎歷經前兩年低潮後，今年有望明顯回升，公司正加快系統化轉型，雖整體毛利率略降，但系統化產品ASP較高，整體獲利結構仍佳。小系統雖規模不大，但與商用應用綁定，市場需求穩定，值得持續關注。

在產能佈局方面，華擎目前主板生產以越南為主，顯卡以中國為主，伺服器則分散於越南、中國與台灣，系統組裝集中於台灣。若市場需求進一步成長，後續不排除擴增台灣伺服器組裝產能。美國市場方面，華擎透過加州合作夥伴完成在地組裝，無需自建廠房，亦無額外資本支出壓力，具備產能彈性。

針對匯率與關稅變動，許隆倫表示，目前出口多為免稅，未來若政策改變將視情況調整因應；而新台幣升值雖會導致美金收入換算後減少，但為整體產業面臨的共同挑戰，公司也同步調整報價與出貨節奏，降低匯率風險。

展望2025年下半年，許隆倫看好整體需求優於上半年，在AI伺服器高佔比驅動下，全年營收將顯著成長。儘管毛利承壓，公司仍將持續提升技術與產品競爭力，擴大全球市場占有率，為未來營運奠定更穩固基礎。

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