晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

華擎產品線百花齊放 全年營收拚年增5成

2025/05/28 11:58

板卡廠華擎總經理許隆倫，今天在年度股東常會場外接受媒體聯訪。（記者方韋傑攝）板卡廠華擎總經理許隆倫，今天在年度股東常會場外接受媒體聯訪。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡廠華擎（3515）今天召開年度股東常會，受惠AI伺服器需求持續升溫，今年主板、顯卡、電源供應器、顯示器、IPC等多條產品線同步成長，全年營收有機會上看500億元，較去年成長約5成。儘管AI產品毛利率較低，將對整體毛利造成壓力，但公司將以量補價，維持整體營運穩健發展。

華擎總經理許隆倫指出，伺服器產品為今年成長主軸之一，今年首季以輝達（NVIDIA）H200為主力產品，第2、第3季轉為B200，第4季全面導入B300，整體出貨將大幅優於去年。第2季一度因線材短缺影響出貨，預期第3季能補回缺口，全年成長明確，AI伺服器佔比持續拉高，帶動營收規模快速擴大。

許隆倫觀察，目前AI伺服器主要需求集中於北美、東北亞及亞洲地區，通用型伺服器則由美洲、歐洲需求為主。預估明年通用型機種仍可維持雙位數成長，雖不如去年的倍數成長，但仍具穩健動能。最新的B300預計第3季開始小量出貨，9月放量速度可能快於預期。

不過，AI伺服器毛利率相對較低，預期會對合併毛利造成一定壓力。許隆倫坦言，雖毛利受限，但AI伺服器所帶來的規模效益，有助整體營運結構優化，公司也將積極調整產品組合以平衡獲利結構。

除伺服器外，華擎今年產品線表現普遍向上。主板出貨有望年增5%至10%，受惠DIY市場朝高階發展，平均售價（ASP）也優於去年。歐洲市場表現亮眼，即便存在殺價競爭，整體仍維持健康動能。顯卡（VGA）業務則受超微（AMD）架構更新帶動，今年出貨與市佔率同步提升，A卡動能可望延續至下半年。

關於電源供應器（Power Supply）新產品，華擎已推廣超過半年的時間，在美國、日本、東南亞市場反應良好，歐洲銷售亦漸增，下半年預期表現更佳。顯示器產品線經營一年以上，也逐步進入成長期，與主板、顯卡、電源供應器並列為4大成長產品。

談到IPC（工業電腦）業務，華擎歷經前兩年低潮後，今年有望明顯回升，公司正加快系統化轉型，雖整體毛利率略降，但系統化產品ASP較高，整體獲利結構仍佳。小系統雖規模不大，但與商用應用綁定，市場需求穩定，值得持續關注。

在產能佈局方面，華擎目前主板生產以越南為主，顯卡以中國為主，伺服器則分散於越南、中國與台灣，系統組裝集中於台灣。若市場需求進一步成長，後續不排除擴增台灣伺服器組裝產能。美國市場方面，華擎透過加州合作夥伴完成在地組裝，無需自建廠房，亦無額外資本支出壓力，具備產能彈性。

針對匯率與關稅變動，許隆倫表示，目前出口多為免稅，未來若政策改變將視情況調整因應；而新台幣升值雖會導致美金收入換算後減少，但為整體產業面臨的共同挑戰，公司也同步調整報價與出貨節奏，降低匯率風險。

展望2025年下半年，許隆倫看好整體需求優於上半年，在AI伺服器高佔比驅動下，全年營收將顯著成長。儘管毛利承壓，公司仍將持續提升技術與產品競爭力，擴大全球市場占有率，為未來營運奠定更穩固基礎。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財