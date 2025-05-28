聯電透露中東來邀合作 與英特爾12奈米案「必須要成功」

晶圓代工廠聯電（2330）今日召開股東會。（聯電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2330）今日召開股東會，財務長暨發言人劉啟東於會後受訪指出，目前市場能見度較短，下半年景氣還不確定，預期匯率影響明顯可見。他並首度透露，中東國家也有來邀聯電洽談合作，但聯電「不想陷入產能的競爭」，目前專注資源在與英特爾12奈米合作案，並抱持「必須要成功」的期許。

劉啟東表示，下半年景氣還不確定，匯率影響則明顯可見，過去新台幣兌美元的平均匯率約在32.5到33元之間，近期已到30元上下，聯電營收100%是以美元計價，新台幣升值多少，營收直接會受到衝擊，獲利則每升值一個百分點，就侵蝕掉0.4個百分點毛利率，匯率負面衝擊可說直接明顯可見，並影響到下半年。

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對於美國市場，劉啟東指出，對聯電而言，美國最重要就是與英特爾的12奈米合作案，量產時程落在2027年，目前公司投入重要研發資源、還有一些製程、設備的確認，雙方有所分工，生產製造以英特爾在地為主，聯電給予技巧協助，研發採合作，客戶服務流程較以聯電為主，已有客戶進入早期設計驗證與量產規劃，聯電對此合作案抱持「必須要成功」的期許。

劉啟東表示，與英特爾合作選擇從12奈米製程切入，因考量到不需投資昂貴的極紫外光（EUV），採英特爾既有大部分設備，有助減少折舊費用，雖然在美國生產成本稍高，但此製程可望需求會久，潛在市場非常大，預期會是一個甜蜜點的製程，算很划算合作案，雖然12奈米跟台積電先進製程比較，仍是後面的追兵，但目標仍希望能在市場分一杯羹，內部有精算投資成本與會獲利等分析，但無法對外透露，預期將可創造出不錯的利潤，

劉啟東並透露，中東也有來邀合作洽談案，但聯電認為，若只是純粹增加產能，對聯電吸引力不大，因為「不想陷入產能的競爭」，但如果是特殊的創新合作模式，像跟英特爾合作，降低資本支出，同時可提供聯電在美國在地生產，這種較特殊的考量，「對我們來說較有吸引力」，也就是有新的客戶或新的市場區隔，能擴大聯電的市佔率，才是首要的考量，對純粹增加產能興趣則缺缺。

劉啟東表示，聯電資源說多不多、說少不少，但不可能散彈打鳥，需要很確定要做的，目前與英特爾合作案，就已花了聯電很多資源，未來還包括先進封裝等。

其他海外佈局，劉啟東指出，日本除了目前三重縣工廠外，還有空地可擴充；新加坡具地緣政治中立性，很吸引客戶，第三廠明年量產，還有第四廠可作為後續擴產。

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