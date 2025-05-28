晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聯電透露中東來邀合作 與英特爾12奈米案「必須要成功」

2025/05/28 11:33

晶圓代工廠聯電（2330）今日召開股東會。（聯電提供）晶圓代工廠聯電（2330）今日召開股東會。（聯電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2330）今日召開股東會，財務長暨發言人劉啟東於會後受訪指出，目前市場能見度較短，下半年景氣還不確定，預期匯率影響明顯可見。他並首度透露，中東國家也有來邀聯電洽談合作，但聯電「不想陷入產能的競爭」，目前專注資源在與英特爾12奈米合作案，並抱持「必須要成功」的期許。

劉啟東表示，下半年景氣還不確定，匯率影響則明顯可見，過去新台幣兌美元的平均匯率約在32.5到33元之間，近期已到30元上下，聯電營收100%是以美元計價，新台幣升值多少，營收直接會受到衝擊，獲利則每升值一個百分點，就侵蝕掉0.4個百分點毛利率，匯率負面衝擊可說直接明顯可見，並影響到下半年。

對於美國市場，劉啟東指出，對聯電而言，美國最重要就是與英特爾的12奈米合作案，量產時程落在2027年，目前公司投入重要研發資源、還有一些製程、設備的確認，雙方有所分工，生產製造以英特爾在地為主，聯電給予技巧協助，研發採合作，客戶服務流程較以聯電為主，已有客戶進入早期設計驗證與量產規劃，聯電對此合作案抱持「必須要成功」的期許。

劉啟東表示，與英特爾合作選擇從12奈米製程切入，因考量到不需投資昂貴的極紫外光（EUV），採英特爾既有大部分設備，有助減少折舊費用，雖然在美國生產成本稍高，但此製程可望需求會久，潛在市場非常大，預期會是一個甜蜜點的製程，算很划算合作案，雖然12奈米跟台積電先進製程比較，仍是後面的追兵，但目標仍希望能在市場分一杯羹，內部有精算投資成本與會獲利等分析，但無法對外透露，預期將可創造出不錯的利潤，

劉啟東並透露，中東也有來邀合作洽談案，但聯電認為，若只是純粹增加產能，對聯電吸引力不大，因為「不想陷入產能的競爭」，但如果是特殊的創新合作模式，像跟英特爾合作，降低資本支出，同時可提供聯電在美國在地生產，這種較特殊的考量，「對我們來說較有吸引力」，也就是有新的客戶或新的市場區隔，能擴大聯電的市佔率，才是首要的考量，對純粹增加產能興趣則缺缺。

劉啟東表示，聯電資源說多不多、說少不少，但不可能散彈打鳥，需要很確定要做的，目前與英特爾合作案，就已花了聯電很多資源，未來還包括先進封裝等。

其他海外佈局，劉啟東指出，日本除了目前三重縣工廠外，還有空地可擴充；新加坡具地緣政治中立性，很吸引客戶，第三廠明年量產，還有第四廠可作為後續擴產。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財