SpaceX星艦第9次試射任務失敗 馬斯克：較上次試射有很大改進

SpaceX星艦第9次試射任務失敗。（示意圖，美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，太空探索科技公司SpaceX 27日進行第9次測試任務時，途中因上節火箭出現燃料外洩及姿態失控問題，最後以爆炸收場，此為SpaceX今年連續第3次星艦任務失敗。對此，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）表示看法，認為此次試射較上次相比已經改進很多！

綜合媒體報導，SpaceX新一代太空飛行器「星艦（Starship）」在美東時間27日晚間7點36分（台灣時間28日上午7點36分）於德克薩斯州布朗斯維爾（Brownsville）進行第9次無人駕駛測試發射。

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報導指出，試射任務一開始很順利，星艦成功進入了太空，但後來在返回大氣層時飛行團隊失去對星艦的控制，導致飛船在返回大氣層時失控旋轉。

SpaceX其後在社交媒體X上指出，星艦上節火箭出現燃料外洩及姿態失控問題，導致飛船在返回大氣層時失控爆炸，以致任務提前終止。此為SpaceX今年連續第3次星艦任務失敗。

對於星艦試射任務失敗，馬斯克今稍早在社交平台X發文表示看法，認為此次試射較上次相比已經改進很多，且有很多好的數據值得審查！

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