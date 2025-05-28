晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

房市「兩好兩壞」 華固：下半年趨於穩定 北士科建案調漲3-5％

2025/05/28 11:16

華固今舉行股東會，董事長鍾榮昌看房市有兩好兩壞。（記者陳永吉攝）華固今舉行股東會，董事長鍾榮昌看房市有兩好兩壞。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建資優生華固建設（2548）今（28）日舉行股東會，華固董事長鍾榮昌表示，現在房市有「兩好兩壞」，等到兩個月後不確定因素底定後，房市下半年會趨於穩定。

房市的兩好包括建築業大家都減量經營，像今年329、520檔期，預售屋的供給減少很多，第二個有利的因素是台幣升值、有利內需；兩壞則是去年9月19號央行限貸令後，銀行對不動產相關貸款非常緊縮，甚至自用客戶的購買都受到影響，導致需求降低；至於第二個不利因素，就是美國川普總統的高關稅，這個不確定性，對房地產的影響蠻大的。

不過鍾榮昌對華固營運仍然相當有信心，主要是成立以來每年都賺錢，今年對華固還又另一個利多，就是輝達海外總部打算設在台北市北士科園區，而華固而北士科今年將推出兩個建案，第一個是華固創滙園區，此案基地面積逾6千坪，將興建辦公大樓，計畫6月11日開工，總銷超過300億元，另外還有一個住宅案，總銷約50-60億元，計畫今年第三季推出。

鍾榮昌說，輝達打算在北士科設總部，使得外界對北士科前景有想像空間，因為買的是未來，華固建案也因此小幅調漲售價約3-5%，住宅案開價每坪上看130萬元。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財