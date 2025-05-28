嘉里大榮：導入A與智慧物流 提升利潤

〔記者王憶紅／台北報導〕嘉里大榮（2608）今日召開股東常會，董事長沈宗桂表示，近年積極導入科技創新，強化數位轉型動能，去年導入AI語音系統及數據分析，再造作業流程，提升效率，未來亦將加大AI與智慧物流系統的投資，強化路順、降低里程及油耗，提升效率及利潤。AI科技今後在物流產業將扮演重要角色，AI能將大量耗時重覆的工作更快、更精準的完成，將加大投資，加快智慧物流的發展，透過AI路順及客服，降低碳排，節省成本，提升利潤。

沈宗桂說，為提升資訊技術，積極與國立台北科技大學合作，提供研究經費，推動產業升級，培養科技與資訊安全人才，結合物流核心專業以及AI創新，將持穩健經營之本，導入創新動能，共創具前瞻性與永續價值的智慧物流。

請繼續往下閱讀...

沈宗桂說，在永續發展，根留台灣下，持續擴增營運據點，新啟用的新北汐止物流中心聚焦服務雙北地區及生技產業；高雄前鎮物流中心則整合集團資源，支援大高雄地區常溫集配、拖櫃運輸與醫藥冷鏈服務。屏東潮州所預計於今年遷址擴大營業，2026年將啟用屏東新營運據點並加入冷鏈配送服務，進一步擴大高屏地區的客戶服務。

嘉里大榮聚焦核心業務如高科技物流、路線運輸、常低溫倉儲管理及低溫配送、醫藥物流、快遞配送及拖櫃業務，整合海空運、報關及保稅倉儲等供應鏈全方位服務，提供客戶一站式物流服務方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法