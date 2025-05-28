誠品吳旻潔：線上營收希望增到兩成

誠品（2926）董事長座吳旻潔看未來3年將是實體營收與利潤快速增長期。

（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股誠品生活（2926）今日召開股東會，董事長吳旻潔表示，去年誠品順利虧轉盈，預期未來3年為實體營收與利潤快速增長期，今年會優於去年，同時，目前誠品線上營收占比約一成，未來希望提升至兩成以上。

她表示，去年是沒有誠品信義店的一年，不過，可以發現約40萬的誠品熟客，81%曾在「誠品生活」各地消費，顯示出高回流率，目前會員人數約400萬人，而今年1-4月不重複消費會員人數突破90萬人，去年會員的營收占比達到整體營收的62%，顯示會員對於營收貢獻相當穩定，未來持續優化「線上線下融合」的會員經營模式，提升會員整體價值與黏著度。

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目前實體店的營運狀況，吳旻潔分析，其中松菸店獲利翻倍，空間有限但品效持續提升，南西誠品成為台北年輕人與小資族聚集重地，去年單點獲利已達成信義店8-10年成果，至於台中誠品生活480（2024年3月開幕），雖人流不如台北，但提袋率很高，高消費力與高客單價顯示潛力強，整體來看，預期未來3年將是實體營收與利潤快速增長期。

面對國內電商市場，她認為，台灣前幾大電商在近年成長趨緩，成長越來越困難，顯然進入瓶頸期，僅依賴外部流量（如廣告、美景、火車等）已無法驅動高成長，為此，誠品生活的策略重點轉為如何透過自有會員與人流轉化成線上消費者。

她認為，誠品線上不以流量型電商為定位，不是取代PChome、Momo等大型電商，主打的是高毛利、精選品類的策略性營運。希望從自有人流轉化，由於每年進出誠品生活的人流上億，去年已有45萬名會員在線上消費，但仍有很大提升空間，中期目標是將一半以上實體消費會員轉為線上消費者。

她也提到，誠品生活電商平台的毛利率超過20%，在業界屬於相對高水準，高毛利主要來自於商品組合策略（如選品、獨家商品、生活美學定位）重點在於每一筆訂單是否真正帶來利潤，不只是訂單數字的表面成長。

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