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AI軟體股添新兵 意藍資訊大漲近7成

2025/05/28 11:10

AI軟體股添新兵 意藍資訊大漲近7成意藍資訊（6925）今日掛牌上櫃。
（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕號稱「最純AI軟體股」的意藍資訊（6925）今日正式掛牌上櫃，象徵其在AI應用領域的技術實力與產業地位獲得市場高度肯定。今日也開啟蜜月行情、股價開高走高、一度漲近70%，近10時50分，意藍股價上漲28.8元或62.88%，暫報74.6元，成交量1400張。

意藍聚焦語意分析、搜尋引擎及商業數據處理3大核心技術，打造出多項市場領先的SaaS（軟體即服務）產品，近年營收穩健成長。

意藍指出，近年營收成長主力包含2大動能，其一是以國內最大社群輿情分析平台「OpView社群口碑資料庫」為主力的雲端資料分析服務，其二則是因應生成式AI趨勢崛起、迅速成為公司第二成長曲線的「AI Search智能搜尋」產品線。

意藍的客戶基礎也穩定擴張，訂閱制服務具高續約、高毛利率特性，營收結構具備良好的韌性與成長潛力。今年前4月累計營收達5967萬元、年增12.67%，其中4月營收年增超過15%，展現穩健成長趨勢。

意藍總經理楊立偉日前指出，今年雲端資料分析服務穩定成長，AI Search去年成長率高達46%、今年成長力道會更強，主要瞄準公部門、金融業、情報安全單位與行銷領域客戶。

展望未來，意藍表示，將善用本次掛牌所募得資金，持續強化核心技術基礎與研發能量，並以高頻次、敏捷開發的方式，打造貼合企業實務需求、且兼顧導入彈性與資安要求的高品質AI應用服務。

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