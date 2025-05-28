豐興林大鈞：新台幣匯率升值 對台灣出口不好

豐興董事長林大鈞主持股東會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕電爐大廠豐興（2015）董事長林大鈞指出，近期新台幣升勢再起，林大鈞直言，新台幣升值對公司是間接影響，雖採購進口廢鋼成本可降低，短期3、4個月看起來是好事，但下游棒線、手工具客戶都是外銷為主，「客戶不好，火還是會燒到我這裡。」他表示，新台幣升值對台灣不是很好。

豐興今舉行股東會，面對國內電價連續調升、進口小鋼胚價格低等，林大鈞坦言，進口鋼胚確實便宜，但不只透過買鋼胚來降低成本，國內還是有工廠可以做到與其競爭，豐興近年也不斷重新檢視製程，透過「降本增效」來維持競爭力，例如豐興增加直棒檢驗線，提供更高品質，朝汽車零件等高階鋼種與市場布局。

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至於電價與能源結構問題，林大鈞說，已經沒有便宜的電，結構部分，工商業界講了又講，但政府仍是愛怎麼調、就怎麼調，豐興是電爐、是用電大戶，已做到契約容量10%增設光電，屋頂光電幾乎能蓋都已蓋滿，工廠製程也配合政策持續進行深度節能。

豐興協理莊文哲補充，只要不景氣、低庫存「急單訂單量」會比較高，因為豐興製程可應付特殊鋼，下單到生產僅一周可交貨；至於轉單則有零星發酵，主要是關稅尚未完全確定，光是螺絲螺帽兩岸銷美的稅率就有27.5%-45%的差距，且還未納入對等關稅影響，但買家顯然是不用中國料源，未來關稅若確定，兩岸稅率有差異，轉單還是可以期待。

展望部分，豐興指出，第二季持平但可較上季小幅成長，第三季則要看川普關稅政策演變，目前尚不明朗；另外鋼筋加工廠預計明年第一季完工，可做到上下游一條龍、擴大鋼筋市佔，豐興預期今年銷量可與去年相當。

豐興去年線條產品銷售33.5萬噸、年增10.68%，型鋼28.9萬噸、年減4.25%，鋼筋98.8萬噸、年減0.21%，合計銷量161.13萬噸，年增1.09%。去年每股盈餘4.26元，優於前年4.08元，今股東會通過每股配發現金股利3.5元。

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