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華航: 將引進24架787新廣體客機

2025/05/28 11:02

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）今日舉行股東會，華航董事長高星潢表示，因應美國關稅、地緣政治，華航會靈活整合客貨機資源，以「穩健布局、精準布點」策略，全面搶攻航空市場成長契機，「哪裡有市場、就飛向哪裡」。

針對市場預期航空貨運7月可望出現海轉空效應，對此，高星潢說，關稅是快速影響，但影響不大。

針對票價走勢，華航總經理陳漢銘指出，票價是回不去了，雖然部分航線票價有下滑，但整體而言，第三季旺季漲幅仍高於跌幅。

高星潢說，今年華航持續看好客運市場動能，夏季班表已陸續增加台北 （桃園） 往返東京、高松、鹿兒島、石垣島、釜山等航班；除穩固北美運力外，歐洲及澳洲直飛航點與班次數皆為國籍業者之冠，為旅客提供最便利的營運航網。貨運方面，今年第一季受惠市場需求升溫，故運量及運價皆較去年同期提升。近期國際間關稅政策變化，華航依據各地出口貨量變化，靈活調整區域線航網，優化貨源組成，兼顧成本控管及營收增長，持續穩健創造高單位收益。

高星潢表示，為滿足客貨運市場持續暢旺，並提升航機服務效能，華航積極執行機隊汰舊換新計畫及擴大航網規模。10 架 777F 貨機全數到位，新世代窄體客機 A321neo 已交付 17 架，投入東北亞、東南亞及兩岸航線擴充運能，全機隊 28 架預計於 2027 年交付完畢。

未來更將陸續引進 24 架 787 新廣體客機，擔任中長程及區域航線主力機型。同時，華航也完成簽署新型廣體客機與貨機採購訂單，包含 10 架A350-1000 客機、10 架777-9 客機及 4 架 777-8F 貨機，預計自 2029 年起陸續交付。

陳漢銘指出，為提供旅客優質飛行體驗，華航將啟動 15 架 A350-900 客艙升級計畫，並配合 787 新廣體客機交付，全面導入最新機上座椅、高畫質影視娛樂系統及機上 Wi-Fi 服務，強化旅客優質飛行感受，提升市場競爭力。另，透過優化官網與 APP 購票流程，加上推動機器人客服應用等資訊科技應用系統，打造旅客便捷服務。

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