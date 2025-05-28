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深化餐飲市場加碼日本 大宇資收購東京戀愛居酒屋集團「相席屋」

2025/05/28 10:42

深化餐飲市場加碼日本!大宇資收購東京戀愛居酒屋集團「相席屋」。（擷取自官網）深化餐飲市場加碼日本!大宇資收購東京戀愛居酒屋集團「相席屋」。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕深化餐飲市場!大宇資（6111）旗下全資日本子公司「COCORO」簽約收購日本指標級聯誼型居酒屋集團，取得100%持股，為拓展餐飲版圖再下一城，據了解，預計今年第三季末完成交割，屆時將併入大宇資財報，可望為營收添新動能。

此次交易是繼去年初完成對日本CSD（Customers Delight）集團的收購後，大宇資再度加碼日本市場，除持續深化餐飲，也是為結合集團資源於泛娛樂市場布局。

這項收購案標的為東京市中心高知名餐飲集團，旗下共有9個品牌，年營收達25億日幣，25家直營店、6家加盟店，450位員工，品牌涵蓋從居酒屋、餃子專門店到單身酒吧與婚戀俱樂部，並結合自有APP與龐大會員資料庫，建立線上線下連結的社交模式。

透過本次收購，大宇集團在日本餐飲版圖總計超過120家門市，營收超過50億日圓、員工人數超過1200人，為台灣企業在日本具規模的餐飲品牌。

大宇資表示，透過此次併購不但進一步拓展餐飲版圖布局，也填充在日本新一代的年輕客戶族群。結合集團既有遊戲內容、社群經營經驗，推動打造「online offline 」結合市中心多家居酒屋門市，於日本市場打造線上線下完美整合的商業模式。

大宇資透露，將視市場條件積極推進新品牌落地台灣，擴大虛實融合的娛樂消費場景，並於今年持續擴展門市版圖，海內外新開設12間據點；同時，未來將持續拓展居酒屋與串燒品牌版圖，並計劃導入自主開發的AI拉麵機器人與智能燒烤系統，以提升營運效率與服務體驗差異化。

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