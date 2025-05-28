中國一帶一路害慘自己？窮國今年要還上兆貸款 北京卻早陷「2困境」

中國國家主席習近平2013年發起一帶一路倡議。（美聯社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界上最貧窮的國家2025年預計得償還創紀錄的債務給中國，這些債務源於中國國家主席習近平2013年發起一帶一路倡議，智庫形容中國是「催債者」，但也中國同時也讓自己陷入困境。

綜合外媒報導，澳洲智庫洛伊研究所1份報告指出，到2025年，發展中國家要償還中國350億美元的債務，其中220億美元將由全球75個最貧窮、最脆弱的國家償還，恐危及窮國的醫療和教育支出。

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報告形容，在接下來的10年裡，中國對發展中國家來說是債務催收者，而不是銀行家。報告稱，中國國家貸款的壓力，加上對一系列國際私人債權人的還款額激增，給發展中經濟體帶來了巨大的財務壓力。

一帶一路項目主要關注發展中國家，這些國家的政府難以獲得私人或其他政府支持的投資，但這種做法引發了人們對中國影響力和控制力的擔憂，並引發了北京試圖讓受援國陷入無法償還債務的陷阱的指控。

上月洛伊研究所的1分析發現，寮國目前陷入了嚴重的債務危機，部分原因是國內能源領域投資過度，而這些投資主要由中國提供資金，但中國政府否認其故意製造債務陷阱的指控，受援國也予以反駁，稱中國是更可靠的合作夥伴，並在其他國家拒絕貸款時提供了關鍵貸款。

但報告質疑，中國可能利用這些債務作為「地緣政治籌碼」，尤其在美國大幅刪減國外援助之後。報告還強調，中國向宏都拉斯、尼加拉瓜、所羅門群島、多明尼加等提供了新的大規模貸款，這些貸款都是在他們與台灣斷交、轉而承認北京的18個月內發放的。

此外，中國也持續為一些戰略夥伴提供資金，包括巴基斯坦、哈薩克、寮國和蒙古，以及阿根廷、巴西和印尼等生產關鍵礦產和金屬的國家。

不過這也讓中國自身陷入內外夾擊的困境：尋求重組不可持續的債務的外交壓力，並且隨著國內經濟成長放緩、金融業面臨壓力，北京面臨從海外收回資金、維護其國際聲譽的壓力。

另外中國很少公佈有關其「一帶一路」計畫的數據，外媒對此也點出，中國貸款缺乏透明度也是一個長期存在的問題。

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