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川普打壓哈佛 陸行之：拿劍自砍手腳 加速美國崩落？

2025/05/28 10:37

美國總統川普（Donald Trump）以打擊反猶太主義及安全為由，近來對哈佛大學（Harvard University）及其他常春藤盟校祭出一連串高壓政策，引發全球關注。（路透）美國總統川普（Donald Trump）以打擊反猶太主義及安全為由，近來對哈佛大學（Harvard University）及其他常春藤盟校祭出一連串高壓政策，引發全球關注。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）以打擊反猶太主義及安全為由，近來對哈佛大學（Harvard University）及其他常春藤盟校祭出一連串高壓政策，引發全球關注。對此，知名分析師陸行之表示看法，認為川普毀超菁英學府哈佛是在拿劍自砍手腳，讓美國人才流失，名聲掃地，質疑川普到底是要美國更偉大，還是要美國加速崩落？

綜合媒體報導，自川普重返白宮之後，把矛頭指向美國多間高等學府，要求校方根除校園內的反猶太主義、廢除傾向少數族裔的多元化措施等，反則將凍結校方大筆經費、撤銷免稅資格，以及讓聯邦政府停止給予任何新的補助款項。其中哈佛大學面臨數十億資金被凍結、被禁止招收國際學生等前所未有的危機。

對於川普惡意打壓哈佛之舉，陸行之今（28日）稍早在社交平台臉書發文表示看法，稱怎麼感覺川普毀超菁英學府哈佛是在拿劍自砍手腳，人才流失，名聲掃地，國家進入鎖國。無法想像哪天台清交被毀的嚴重後果？ 難怪馬斯克（Elon Musk）最近腳底抹油，偷偷跑了，並質疑川普到底是要美國更偉大，還是要美國加速崩落？

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