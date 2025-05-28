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美伊談判、OPEC+增產憂慮 國際油價應聲下挫

2025/05/28 09:33

國際油價週二（27日）下跌約1%。（路透）國際油價週二（27日）下跌約1%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（27日）下跌約1%，因伊朗與美國代表團在談判中取得進展，以及市場預期OPEC+本週會議可能決定增產，引發對供應過剩的擔憂。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌64美分，約1.04%，收每桶60.89美元。

布蘭特原油期貨下跌65美分，或1%，收每桶64.09美元。

OPEC+預計不會在週三的會議上改變現有政策。不過，該組織的3位代表告訴《路透》，週六（5月31日）的另一場會議可能會同意在7月加快增產步伐。

與此同時，美國和伊朗上週在羅馬完成第五輪會談，儘管出現了一些有限的進展跡象，但雙方在多個難以跨越的議題上仍有嚴重分歧，特別是伊朗的鈾濃縮問題。

BOK Financial交易部高級副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「OPEC+ 下週將召開會議，可能會同意進一步增產；如果達成一致，對原油價格短期將構成重大壓力，尤其是在伊朗原油可能重返市場的情況下。」

若美伊核談失敗，對伊朗的制裁可能持續，進一步限制伊朗原油供應；但若談判有成果，伊朗原油可能重新進入市場。

在供應方面，根據《路透》週二的初步調查，美國原油庫存上週可能增加約50萬桶。

另一方面，美國總統川普決定將與歐盟的貿易談判延至7月9日，緩解了短期內加徵關稅的憂慮，有助於支撐燃料需求預期，並推升華爾街股市。

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