光聖陳寬仁：資料中心持續拉貨 今年正向穩定成長

光聖今日召開股東會，左一為董事長陳寬仁。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕光聖今日召開股東會，董事長陳寬仁指出，雖然市場的千變萬化及關稅、匯率等外在影響因素，但今年可望延續去年的需求動能，正向穩定成長。

陳寬仁說，由於全球AI發展的熱潮正啟，加上美國基礎建設持續怖建，不受關稅政策影響而放緩，再者全球三大數據中心設備廠，也陸續加碼擴大資本支出預算，進而加速美系大廠在數據中心相關被動產品的拉貨需求， 2025年得以延續去年的需求動能，而正向穩定成長。

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在高頻連接器產品方面，陳寬仁說，已從傳統的有線電視連接器優化轉型到高精密性的5G通訊、車用、低軌衛星毫米波，及其他消費性電子類產品，擺脫疫情後市場消費需求的改變而成功突圍，亦由低售價、低毛利的產品轉型為售價與利潤較高的高階產品，也改善了整體的獲利水平。

陳寬仁說，在光纖到家的主動產品方面，雖然疫情後的歐美市場已由低階的2.5G模類產品，轉為為更高階的10G產品，但受到AI等新領域產品的快速投入市場，而改變消費需求，使得同業都面臨到相當大的壓力與挑戰，但光聖今年在銷售目標上仍希望可超越前年度的水準，及優化產品技術與服務。

陳寬仁表示，因應近期美國川普總統的關稅政策及台幣升值的匯率風險，光聖保持與美系客戶間的關稅商談溝通，朝雙方之間獲利不影響的目標努力，當然也寄望政府間的商業談判結果能有更好的進展，以讓台灣的出口企業可以繼續保有經濟上的競爭優勢；在匯率部分，光聖將透過自然避險與金融避險工具的操作方式來降低匯率評價的損失。 此外，因應產品國際化及多元性發展考量，光聖除持續且堅持做好公司已發展近半世紀的高頻連接器與光通訊產品專業研發製造外，最近3年度也積極投資評估市場產品發展的趨勢及與光聖攸關領域可發展的標的，透過雙方的產品共同開發、生產及策略行銷方式合作，目前公司已在矽光子、毫米波 （低軌衛星、6G）、軍用國防及生醫領域都有進行投資佈局，期望可以結合原有光通訊與上述各專業領域以涵蓋串聯，讓光聖在未來光通訊產業可以走的更遠更長久。

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