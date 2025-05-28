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習近平要打造製造強國 ! 彭博曝： 半導體「這產品」是重點

2025/05/28 13:12

習近平不顧美國呼籲「再平衡」，考慮推行新「中國製造」計劃。（路透）習近平不顧美國呼籲「再平衡」，考慮推行新「中國製造」計劃。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美雖然啟動90天暫停關稅，但競爭並未停歇。《彭博》引述知情人士透露，習近平政府正在考慮一項新的總體規劃，旨在推動高端技術產品的生產，這表明在川普啟動貿易戰之際，中國仍計劃牢牢掌控製造業。

知情人士指出，北京正在考慮新版「中國製造2025」計劃，在未來十年的計畫裡，以促進高端技術產品的生產，並優先考慮包括晶片製造設備在內的技術。

值得注意的是，這項新計畫可能不會繼續使用類似名稱，避免引發西方國家的注意。

《彭博》指出，中國發展製造業的雄心勃勃、前景可期，現今北京正力求維持製造業在國民經濟總量中的比重穩定。

中國企業利用在華盛頓、海牙和東京實施出口限制之前，已購買的先進外國晶片製造設備，在晶片製造方面取得了重大進展。但之後因為西方國家規管限制，中國已缺乏進口管道，是未來中國晶片技術進步的重大障礙。

不過，根據《彭博》經濟與產業研究顯示，「中國製造2025」計畫在很大程度上取得了成功，因為在彭博研究人員追蹤的13項關鍵技術中，中國已取得其中5項的全球領先地位，並在另外7項迅速追趕。

專家指出，川普政府尋求推動中國增加消費，同時利用出口管制和關稅進行「戰略脫鉤」，努力使美國在鋼鐵、醫藥和半導體等領域自力更生。

但北京對這些要求出現抵制，包括維持對稀土供應的控制，以反映了其對國家安全的擔憂，以及美國阻止中國獲得先進晶片和其他技術的努力。

分析師指出，目前在北京進行的討論表明，顯示了中國計劃在很大程度上堅持其總體戰略，儘管美國和歐洲批評，中國的這種戰略加劇了貿易不平衡。

據報導，中國政策制定者正在研擬下一個5年計畫，預計從2026年開始。據了解，北京希望在中長期內，將製造業在國內生產總值中的比重維持在穩定水平，這凸顯出美國尋求的中國經濟再平衡目標可能會難以實現。

知情人士透露，這項5年計劃有機會在2026年3月的中國全國人大年度會議上公佈，而新版本的中國製造業發展藍圖，可能會在此會議之前，或之後的任何時間公佈。

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