WSJ：軍工業成俄羅斯經濟支柱 普廷恐更不願停戰

外界擔心,隨著軍工業成為如今俄羅斯的經濟支柱,普廷恐永遠不會停戰。(法新社資料照)

林浥樺/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭前線取得勝利,這是俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)並未準備加入美國總統川普(Donald Trump)所推動和平談判的主要原因。而現在一些鄰國擔心,隨著軍工業成為如今俄羅斯的經濟支柱,普廷恐永遠不會停戰。

《華爾街日報》報導,在戰爭初期,普廷為國家做好了長期衝突的準備,推動經濟重組,生產創紀錄的戰車和榴彈砲,同時用高額的簽約金組建了一支龐大的軍隊,最高峰的時期,每天有超過1千名新兵報名加入俄軍。

請繼續往下閱讀...

這筆資金的增加,使得莫斯科能夠彌補3年前未能迅速攻占基輔所造成的初步損失。如今這筆資金正幫助俄軍將戰線再次向西推進,過去1個月內,佔領超過100平方英里的土地。儘管歐洲逐漸擴大施壓,川普也對於結束戰爭的進展感到不滿,但這些成果給予普廷延後和平談判的自由。

如果普廷準備好停火,那麼削減軍備擴張可能會是一項更棘手的任務。華府智庫歐洲政策分析中心(Center for European Policy Analysis)資深研究員柯利安德(Alexander Kolyandr)表示,俄羅斯絕對有必要繼續依賴軍事工業,因為他已成為經濟成長的驅動力,在接下來的一段時間內,俄羅斯幾乎不可能削減軍事支出。

近年來,俄羅斯軍工業獲得了數十億美元的刺激計劃,用於提升產線,使其可以全天候以驚人的速度運轉。資金的湧入推高了薪資,並推動了俄羅斯貧困落後地區數千名居民的生活水準。

川普近日多次批評普廷拒絕結束敵對行動,上週末,川普在社群發文稱普廷「已經瘋了」,並向記者表示「他正在殺死很多人」,自己對此感到很不高興。幾天後,川普再次發文表明普廷正在「玩火」。

但若是烏克蘭戰爭真的結束,俄羅斯的一些鄰國擔心,莫斯科可能會將該國的戰爭經濟重新聚焦於他們。波羅的海國家愛沙尼亞正在嚴肅的討論戰爭蔓延到北約領土的可能性;哈薩克的分析師則密切關注俄羅斯可能向該國北部地區採取行動的訊號,那裡依然居住著大量與俄羅斯同民族的人口。

這些擔憂一部份源自於歷史經驗,認為克里姆林宮寧願讓數萬名士兵在其他前線作戰,也不願讓這些久經沙場、飽受創傷的士兵回國。二戰結束後,當時的蘇聯領導人史達林(Joseph Stalin)就曾將回國的退伍軍人視為威脅,選擇將他們送去勞改營古拉格(gulag),避免他們可能帶回國內的壓力。

在現在這個經濟、薪資成長放緩的時期,和談將使駐紮在烏克蘭的數十萬名士兵很可能被遣送回國。柏林自由大學的伊申科(Volodymyr Ishchenko)表示,大幅削減薪資或在短時間內削減薪資並非良策,讓武裝人員失望對國家來說也不是好事。

即使烏克蘭戰爭結束,俄羅斯軍隊仍需要士兵。軍工業仍將製造槍枝、車輛,以補充前線損失的庫存,但速度將低於戰爭期間。工廠生產線上的失業,加上日益停滯的經濟可能會在那些目睹了這場戰爭給俄羅斯帶來蘇聯解體以來最大財富的人們當中,引發伊些不滿。

莫斯科戰略與科技分析中心(Center for Analysis of Strategies and Technologies)主任普霍夫(Ruslan Pukhov)指出,如果沒有像烏克蘭戰爭這樣的生存危機,俄羅斯很難找到理由繼續以目前的速度像國防工業投入資金。

已有跡象表明,戰爭帶來的提振以及薪資、生活水準的飆升正開始趨於平穩,而油價下跌也為未來增添了一層不確定性。

一些軍工業正尋求將過剩產量出口的可能性,盼能重回二戰爆發前,俄羅斯作為全球第2大武器出口國的鼎盛時期。但分析師表示,基於該產業已經失去了亞洲和非洲的市佔,這種想法不太可能實現。

在某些方面,俄羅斯的處境與二戰後的美國或是戰前的納粹德國類似,當時軍工是經濟成長的主要動能。但與美國不同的是,美國的軍事進步已經蔓延到民用領域,而俄羅斯的國防工業不太可能取得技術突破來推動持續的成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法