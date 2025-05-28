遭受貿易戰衝擊 中國電商Temu母企拼多多淨利暴跌47％

中國電商Temu母企業拼多多，今年第1季淨利潤下降47％至147.4億人民幣，主要是受到國內激烈競爭和全球貿易不穩定性影響。（路透）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商Temu母企業拼多多，受到國內激烈競爭和全球貿易不穩定性影響，今年第1季淨利潤下降47％至147.4億人民幣（約新台幣613億元），在美上市的股票PDD Holdings Inc.暴跌逾17％。

據《CNN》報導，市場調查公司Mscience的分析師Vinci Zhang認為，拼多多淨利大幅減少可能是受到美國關稅影響；美國老虎證券（US Tiger Securities）的Bo Pei也表示，拼多多困境是受到中國境內消費放緩、競爭增加以及全球貿易戰衝擊。

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據了解，中國電商阿里巴巴、拼多多和京東一直在爭奪市場，引發了砍到見骨的價格戰；美中之間針鋒相對的關稅風暴，也使得國際貿易充滿不穩定性。

拼多多今年首季營收為956.7億人民幣（約新台幣3973億元），低於分析師平均預期的1025.1億元（約新台幣4260億元），阿里巴巴同季營收也低於預估，不過京東的業績有所成長，主要是得利於中國政府的以舊換新補貼政策，民眾可以拿舊的家電、3C去換購新產品。

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