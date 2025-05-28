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關稅談判有進展？朝日新聞：日提議買美數十億美元半導體產品

2025/05/28 09:14

知情人士透露，日本政府已向美方提議，將購買美國價值數十億美元的半導體產品，以減少美國對日本的貿易逆差。（彭博）知情人士透露，日本政府已向美方提議，將購買美國價值數十億美元的半導體產品，以減少美國對日本的貿易逆差。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，日本政府已向美方提議，購買美國企業價值數十億美元半導體產品。購買這些商品的日本企業將獲得補貼，總進口額預計可能達數千億至1兆日圓，此舉將有助於減少美國對日本約10兆日圓的貿易逆差。

《朝日新聞》報導，日本政府知情人士表示，在過去的談判中，日本曾向美國提議從美國半導體巨頭輝達（NVIDIA）進口價值數十億美元產品的方案，該公司佔據了AI（人工智慧）發展所需的資料中心晶片高達8成市佔。知情人士提到，日本政府計劃透過向營運資料中心的日本電信公司和IT公司提供補助，藉此支持日企採購。

美國半導體公司雖然在研發、設計方面實力雄厚，但製造業務經常外包給台灣企業，這引發各界的擔憂，若是台海出現緊急狀況，產業可能面臨供應中斷的風險。美國總統川普已將重振美國半導體製造列為優先事項。據報，日本也向美方提出了支持國內生產晶圓、化學品的措施，這對於半導體製造來說相當重要。他們認為，加強日美之間的供應鏈也有助於確保經濟安全。

日本貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正（Ryosei Akazawa）將在30日於華府進行第4輪會談；日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）則與川普約定於6月中旬在加拿大舉行的G7峰會期間進行對話。

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