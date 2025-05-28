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阿聯讓全民免費用ChatGPT Plus？真相曝光讓人傻眼！

2025/05/28 08:33

OpenAI已確認，阿聯將成為全球第一個在全國範圍內啟用 ChatGPT 的國家。（美聯社）OpenAI已確認，阿聯將成為全球第一個在全國範圍內啟用 ChatGPT 的國家。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕網路上有消息傳出，指出OpenAI已經和阿拉伯聯合大公國達成合作，全體阿聯居民都可以免費使用ChatGPT Plus 服務，這是「星際之門阿聯」（Stargate UAE）計劃的一部分，引發熱議，但根據阿聯當地媒體報導，根本沒有這件事，OpenAI和阿聯政府都沒有證實。

根據阿聯媒體《海灣新聞》（Gulf News）報導，阿聯與 OpenAI 之間建立的一項重要人工智慧（AI）合作夥伴關係近期引發了廣泛關注，但同時也帶來了一些誤解。有媒體宣稱，所有阿聯居民都可以免費使用 ChatGPT Plus，但事實真是如此嗎？

報導提到，OpenAI已確認，阿聯將成為全球第一個在全國範圍內啟用 ChatGPT 的國家，並計劃將該技術整合至教育、醫療、能源與政府服務等領域。而這是「星際之門阿聯」計畫的一部分，包括在阿布達比建設全球最大規模的 AI 數據中心，並與 G42、Oracle、NVIDIA、Cisco 等合作夥伴共同打造，預計於 2026 年正式投入運作，提供強大 AI 運算能力。

那麼，ChatGPT Plus是免費的嗎？報導提到，OpenAI正式公告提到的是「全國使用範圍」，不是「免費的個人訂閱」。儘管有些媒體報導暗示所有阿聯居民將能免費使用 ChatGPT Plus，但這一點並未獲得 OpenAI 或阿聯官方的確認。

截至目前，ChatGPT 的免費版本（GPT-3.5）在阿聯酋仍可正常使用，而 ChatGPT Plus 依然每月收費 20 美元，除非日後另有公告。

報導提到，目前的混淆多半來自部分媒體對此項公告的解讀方式。雖然阿聯確實正在讓 ChatGPT 工具變得更普及，但目前的重點是基礎建設與技術整合，而不是定價或免費使用。

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