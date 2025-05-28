晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電德國成立晶片設計中心 德：強化歐洲半導體自主

2025/05/28 05:54

〔中央社〕台積電宣布將在德國慕尼黑成立晶片設計中心，預計今年第3季啟用，支援歐洲客戶開發電動車、自駕系統與工業物聯網等領域的高效能晶片。德國官方表示，這項投資有助強化歐洲半導體戰略自主，並帶動當地就業機會。

台積電歐洲子公司總經理狄波特（Paul de Bot）今天在年度技術論壇歐洲場宣布，台積電將在慕尼黑設立晶片設計中心，協助歐洲客戶設計應用於汽車、人工智慧和工業物聯網等高效能晶片。

德國官方對此展現高度期待。巴伐利亞邦經濟部長艾萬格（Hubert Aiwanger）表示，台積電落腳慕尼黑，顯示該邦在微電子領域具高度吸引力，有助鞏固德國在全球高科技產業中的地位。

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）總經理布勞內（Julia Braune）則第一時間表達歡迎，認為這是對德國工程技術與創新環境的肯定，未來將為當地創造更多高附加價值工作機會，並強化歐洲半導體產業戰略自主。

慕尼黑為德國半導體研發重鎮，除英飛凌（Infineon）總部設於當地，蘋果公司2021年也在此設立歐洲晶片設計中心，台灣晶片設計業者瑞昱半導體則於2023年設立辦公室，就近服務歐洲汽車產業客戶。

台積電與博世（Bosch）、英飛凌和恩智浦（NXP）合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），並於去年8月在薩克森邦（Sachsen）首府德勒斯登（Dresden）舉行新廠動土典禮，預計2027年投產，主要生產車用晶片。

該廠總投資金額超過100億歐元（約新台幣3563億元），其中約50億歐元由德國政府補助。據悉，明年將有逾500名台積電工程師進駐德勒斯登廠區，台積電、薩克森邦政府與台灣官方正就交通、住房、醫療與子女教育等議題密切溝通，協調支援與配套措施。

除爭取台積電扮演要角的國際半導體投資，德國政府也配合歐盟推動的「關鍵原料法」（Critical Raw Materials Act）與「歐洲晶片法案」（European Chips Act），持續強化半導體供應鏈韌性，進一步推動其核心製造業汽車工業，發展面向未來的電動車與自動化駕駛。（編輯：陳政一）1140528

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財