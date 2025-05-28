晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普延後歐盟50％關稅！道瓊飆升740點 台積電ADR漲近3％

2025/05/28 05:42

華爾街股市週二飆升。（美聯社）華爾街股市週二飆升。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在週末表示，同意暫緩對歐盟徵收50%的關稅，此外，消費者信心上升，提振投資人，美國股市週二大幅上漲。道瓊工業指數上漲740.58點、1.78%，標普500指數上漲2.05%，道瓊和標普結束連續4天的下跌。那斯達克指數受特斯拉等科技股推動上漲2.47%，費城半導體指數勁揚3.38%，台積電ADR漲幅2.97%，收在197.68美元。

綜合外媒報導，川普週日表示，應歐盟委員會主席馮德萊恩的要求，他將把對歐盟徵收50%關稅的最後期限推遲至7月9日。此前，川普上週提議從6月1日起對歐盟徵收50%的進口稅。

在經濟方面，本月消費者信心飆升14.4%，為股市上漲增添動力，使投資人忽略核心資本貨物新訂單降幅大於預期這一因素。

特斯拉執行長馬斯克表示將把注意力從政治轉移到公司，股價大漲6.94%。晶片製造商 輝達即將公布季度業績，上漲3.21%，蘋果上漲2.53%，微軟漲幅2.33%。

道瓊工業指數上漲740.58點或1.78%，收42343.65點。

那斯達克指數上漲461.96點或2.47%，收19199.16點。

S&P 500 指數上漲118.72點或2.05%，收5921.54點。

費城半導體指數上漲158.71點或3.38%，收4861.09點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財