川普延後歐盟50％關稅！道瓊飆升740點 台積電ADR漲近3％

華爾街股市週二飆升。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在週末表示，同意暫緩對歐盟徵收50%的關稅，此外，消費者信心上升，提振投資人，美國股市週二大幅上漲。道瓊工業指數上漲740.58點、1.78%，標普500指數上漲2.05%，道瓊和標普結束連續4天的下跌。那斯達克指數受特斯拉等科技股推動上漲2.47%，費城半導體指數勁揚3.38%，台積電ADR漲幅2.97%，收在197.68美元。

綜合外媒報導，川普週日表示，應歐盟委員會主席馮德萊恩的要求，他將把對歐盟徵收50%關稅的最後期限推遲至7月9日。此前，川普上週提議從6月1日起對歐盟徵收50%的進口稅。

請繼續往下閱讀...

在經濟方面，本月消費者信心飆升14.4%，為股市上漲增添動力，使投資人忽略核心資本貨物新訂單降幅大於預期這一因素。

特斯拉執行長馬斯克表示將把注意力從政治轉移到公司，股價大漲6.94%。晶片製造商 輝達即將公布季度業績，上漲3.21%，蘋果上漲2.53%，微軟漲幅2.33%。

道瓊工業指數上漲740.58點或1.78%，收42343.65點。

那斯達克指數上漲461.96點或2.47%，收19199.16點。

S&P 500 指數上漲118.72點或2.05%，收5921.54點。

費城半導體指數上漲158.71點或3.38%，收4861.09點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法