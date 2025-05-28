彭金隆力推「亞資中心」 35家業者願意進駐

金管會主委彭金隆力推「亞洲資產管理中心」，已經有 35家業者表態願意進駐，（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會於今年4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，共開放38項業務於專區試辦，預計今年7月正式開辦。目前已有15家銀行、5家證券商、10家投信投顧業者及5家壽險業者，合計共35家表達進駐專區意願。

為推動我國金融與經濟發展，並發揮臺灣具有全球競爭力的產業、豐富的民間財富及充沛的投資動能等三大優勢，金管會在「留財與引資並重」、「投資臺灣支持產業發展」二大方向下，於去年9月提出五大重點計畫及16項推動策略。

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金管會期望，透過法規鬆綁及程序放寬，引導國內外資金投資臺灣，逐步發展壯大臺灣金融市場，並打造具有臺灣特色之資產管理中心。

金管會主委彭金隆表示，發展臺灣成為亞洲資產管理中心，策略聚焦於「壯大」與「串聯」兩大核心方針。

金管會表示，提升金融業資產管理規模及鬆綁法規均見成效：依本會政策規劃預計於2年內完成54項法規鬆綁與業務開放，及增加金融業資產管理規模新臺幣4兆元。

截至今2025年3月底，金融業資產管理規模已近34兆元，較計畫推動前增加約2.3兆元；並已完成25項法（令）規鬆綁，另國際金融業務條例有關國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠年期延長相關修正條文草案，亦已報立法院審議。

其次，金管會全面開放銀行辦理高資產業務：為增加高資產業務參與者，及推進銀行資產管理規模，本會已於今年3月3日修正「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，全面開放銀行辦理高資產業務，並採業務分級化管理。

中小型銀行於開辦部分高資產業務累積一定期間經驗後，即可申請辦理更多高資產業務項目。

針對外界關注的專區部分，在中央與地方協力合作下，初步選定於具有國際港都特色之高雄市設立專區。金管會已於今年4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，共開放38項業務於專區試辦，預計今年7月正式開辦。

目前已有15家銀行、5家證券商、10家投信投顧業者及5家壽險業者表達進駐專區意願，亦有國際會計師事務所宣布主動加入，期待於專區發展更多金融合作機會。

此外，金管會將推出臺灣創新板2.0：為協助優質新興產業加速進入資本市場，吸引更多新創企業申請上市，金管會已於今年1月6日取消創新板合格投資人限制，並強化創新性審查機制，截至4月底，日均成交值為前一年度日均成交值之1.8倍。

其中，推出新型態ETF及完成臺日跨境ETF掛牌。金管會開放主動式ETF及被動式多資產ETF，有18家投信業者有意願發行，目前已有9檔送件申請，第一檔主動式ETF已於今年5月5日掛牌上市。

另外，金管會已公告日本為我國承認之基金註冊地與基金管理機構所在地，預計2025年第3季首檔跨境ETF掛牌。

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