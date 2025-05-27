瑞士「煉金」轉至這國金庫 進口美國黃金量創13年新高

瑞士4月從美國進口的黃金量躍升至2012年以來的最高月度水平。瑞士是全球最大的金條精煉和運輸中心。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士海關週二（27日）公佈的數據顯示，在美國將貴金屬排除在進口關稅之外後，瑞士4月從美國進口的黃金量躍升至2012年以來的最高月度水平。

瑞士統計數據顯示，4月從美國進口的黃金量從3月的25.5噸增加到63.0噸。這是自2012年初以來月度數據的最高值。

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瑞士4月黃金出口總量較上月下降31%，其中向美國的黃金出口量從3月的103.3噸下降至12.7噸。而對英國的出口增加，顯示黃金也從美國通過瑞士精煉廠返回倫敦金庫。

瑞士是全球最大的金條精煉和運輸中心，而英國是全球最大的場外黃金交易中心，由於交易商試圖對沖美國全面徵收關稅可能對金條進口造成的影響，去年12月至今年3月，這兩大黃金生產國的黃金大量流向美國。

此外，四月份對傳統黃金消費市場來說，印度和中國的黃金交付量較上季增加，但仍低於去年4月的水準。

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