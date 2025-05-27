晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

瑞士「煉金」轉至這國金庫 進口美國黃金量創13年新高

2025/05/27 21:28

瑞士4月從美國進口的黃金量躍升至2012年以來的最高月度水平。瑞士是全球最大的金條精煉和運輸中心。（路透）瑞士4月從美國進口的黃金量躍升至2012年以來的最高月度水平。瑞士是全球最大的金條精煉和運輸中心。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士海關週二（27日）公佈的數據顯示，在美國將貴金屬排除在進口關稅之外後，瑞士4月從美國進口的黃金量躍升至2012年以來的最高月度水平。

瑞士統計數據顯示，4月從美國進口的黃金量從3月的25.5噸增加到63.0噸。這是自2012年初以來月度數據的最高值。

瑞士4月黃金出口總量較上月下降31%，其中向美國的黃金出口量從3月的103.3噸下降至12.7噸。而對英國的出口增加，顯示黃金也從美國通過瑞士精煉廠返回倫敦金庫。

瑞士是全球最大的金條精煉和運輸中心，而英國是全球最大的場外黃金交易中心，由於交易商試圖對沖美國全面徵收關稅可能對金條進口造成的影響，去年12月至今年3月，這兩大黃金生產國的黃金大量流向美國。

此外，四月份對傳統黃金消費市場來說，印度和中國的黃金交付量較上季增加，但仍低於去年4月的水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財