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焦佑鈞：新台幣看升 下半年「大概只有川普知道」

2025/05/27 20:35

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞（左）、總經理陳沛銘（右）。（記者洪友芳攝）記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞（左）、總經理陳沛銘（右）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）董事長焦佑鈞今指出，新台幣看升，因為「臺灣人太厲害了」；對於關稅，目前接到很多急單，帶動產能滿載，但下半年還是未知數，「我們現在是得過且過」，目前看不清楚下半年，「大概只有川普知道」。

華邦電今舉行股東會，焦佑鈞於會後與媒體交流，他認為，新台幣將是升值走勢，短期看央行，長期看臺灣人民，華邦電因應台幣升值是進行自然避險或以資本支出來解決。

對於新台幣升值，他認為臺灣人有錢，過去兩年都換美金去定存，此外，「臺灣人太厲害了」，因臺灣產業鏈非常厲害，就像輝達執行長黃仁勳近期來台演講提到，AI基礎建設實現靠臺灣人，這顯示新台幣當然升值，企業因變匯率變化就是要提升生產力，創造附加價值。

對於下半年景氣，焦佑鈞半開玩笑說道「我們現在是得過且過」，「有一天好日子，趕快過一天好日子，明天怎麼樣，明天再說，現在無法預測未來，大家不知道未來會怎樣」。

他指出，目前急單很多，訂單能見度大約一個多月，因等關稅延後90天到約7月上旬，客戶趕在這之前，紛下單拉貨，「希望川普繼續延長」，對於下半年走勢，目前看不清楚，「大概只有川普知道」。

華邦電總經理陳沛銘表示，從三月起，高雄月能1.5萬片、台中廠月產能5.2片都已投產滿載，因急單湧現，但4月底隨著台幣急升，恐對盼望單季轉獲利帶來挑戰，雖然下半年狀況不明，但他看好網通、AI伺服器與邊緣運算等產品動能相對明確。

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