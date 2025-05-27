東擎攜手Canonical 優化邊緣AIoT平台

顯卡供應商華擎旗下工業電腦廠東擎科技攜手全球開源軟體領導品牌Canonical優化智慧物聯網平台產品。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡供應商華擎（3515）旗下工業電腦廠東擎科技（7710）攜手全球開源軟體領導品牌Canonical，將Ubuntu Pro全面導入旗下強固型邊緣AIoT平台。董事長李俊瑩表示，東擎致力推動邊緣運算創新解決方案，此次同步結合IEC 62443資安認證，全面升級平台安全性與效能，強化多重資安防護，協助企業實現自動化與智慧應用。

東擎觀察，Ubuntu Pro為平台提供長達十年的作業系統與開源應用程式安全更新，並符合歐盟網路韌性法案（CRA）、美國國家標準與技術研究院（NIST）、聯邦資訊處理標準（FIPS）等國際資安規範，有效因應未來資安挑戰。此次合作代表工業邊緣運算資安的一大躍進，企業可無縫部署至工業自動化、機器人、汽車、能源與智慧城市等應用場域，全面強化運算安全效能，提升產業競爭力。

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東擎強固型邊緣AIoT平台現已全面支援Ubuntu Pro，強調安全性、穩定性與管理效能。Ubuntu Pro除提供十年安全更新與數千項套件維護，亦支援關鍵任務環境，保障系統長期穩定運作。東擎並已通過IEC 62443-4-1資安認證，旗下iEP-5010G工業物聯網控制器更搭載Ubuntu，獲得IEC 62443-4-2認證，達到國際級工控資安標準。

李俊瑩指出，透過此次合作，公司不僅展現系統創新整合實力，更持續提供企業最先進、最穩定的解決方案，協助客戶在邊緣AI與物聯網應用上，建立長期且穩健的基礎。結合Ubuntu Pro的技術優勢與東擎多年耕耘的強固平台，雙方合作將加速推動智慧轉型，鞏固市場領先地位。

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