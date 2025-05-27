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以歇腳亭崛起聯發國際 延攬零售餐飲業3大將進入經營團隊

2025/05/27 20:12

聯發國際（2756）今天宣佈調整組織結構，聯發國際董事長鄭凱隆（中）延攬劉經綸（左）出任集團總經理，陳聖中（右）擔任國際事業總經理，原總經理賴柏宇升任副董事長，未來將以「雙總經理」同步拓展海內外市場。（聯發國際提供）聯發國際（2756）今天宣佈調整組織結構，聯發國際董事長鄭凱隆（中）延攬劉經綸（左）出任集團總經理，陳聖中（右）擔任國際事業總經理，原總經理賴柏宇升任副董事長，未來將以「雙總經理」同步拓展海內外市場。（聯發國際提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以歇腳亭手搖茶崛起的聯發國際（2756）今天宣佈調整組織結構，董事會通過由劉經綸出任集團總經理，陳聖中擔任國際事業總經理，原總經理賴柏宇升任副董事長，並聘請流通業戰將謝健南擔任顧問，未來將以「雙總經理」同步拓展海內外市場。

劉經綸曾任CoCo都可台北總部總經理，去年加入聯發國際後負責新品牌UG台灣營運，至今開出8家直營、8家加盟共16家門店，單店單日平均銷量超過1500杯，UG品牌營收佔比更逾3成，成為公司營收成長的重要支撐，也為海外發展打下厚實基礎。

陳聖中曾任雅茗集團投資長及海外事務負責人，對於品牌海外事業拓展與投資併購業務均相當嫻熟，陳聖中上任後，正式啟動 UG海外擴張計畫，打造「1+3+N」模式作為UG海外發展核心架構，也就是「直營優先、區域3店、全區N店」，此模式已吸引逾30位美國加盟主表態加入，其他市場包括加拿大、香港、新加坡、馬來西亞等地首店正緊鑼密鼓籌備中。

聯發國際也聘請曾任全聯副董事長、統一超商營運長、美食-KY（85度C）執行長的謝健南擔任顧問，將借重謝健南橫跨零售、餐飲、電商、物流等領域的豐富經驗，以更高效率同步拓展台灣、海外市場。

聯發國際今天舉行股東會，通過2024年度財報及盈餘分配案等議案，受惠於新時尚茶飲品牌UG展店效應，聯發國際2024年合併營收6.91億元，稅後淨利5910萬元，每股盈餘2.41元，全年總共配發現金股利每股2.5元。

聯發國際今年射出「打造全球茶飲平台」、「問鼎新時尚茶飲王」、「建立餐飲大聯盟」、「擴大全球供應鏈」以及「投資併購合盟」等五箭作為營運主軸，但深知人才為集團擴大規模、執行策略、全球佈局的關鍵，因此透過調整組織，讓五箭命中更為精準。

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