鮑爾贈畢業生金言：逃避風險是最大錯誤 主動是職場成功關鍵

美國聯準會（Fed）主席鮑爾與普林斯頓大學畢業生分享職場經驗。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾與普林斯頓大學畢業生分享職場經驗，他表示，每個人都會犯錯，但更大的錯誤是逃避風險；而勇於冒險和主動行動是職場上成功的關鍵。

鮑爾週日（25日）在普林斯頓大學2025年畢業典禮演講中，描述他最終成為聯準會成員的關鍵特質之一。他說：「在未來的歲月裡，當你努力發揮自己的全部潛力時，你需要承擔風險，當然，也需要犯錯。每個人，我的意思是每個人都會犯錯，要聽專家的，但更大的錯誤是逃避風險。如果你不時常失敗，那說明你對自己要求不夠」。

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鮑爾於2012年成為聯準會理事會成員。2018年，他被美國總統川普任命為聯準會主席，2022年被前總統拜登任命為主席。川普二度上任後，再度任命鮑爾續掌聯準會。

鮑爾表示，沒有人準備好承擔更高級的職位和領導角色。他說：「放手一搏，把自己投入泳池的深水區，相信自己，勇於冒險」；「當你跌倒時，你肯定會跌倒，站起來，重複這個循環。」

鮑爾的成功很大程度上可歸功於他決定採取主動行動的時刻。他稱：「在正確的時間採取一點主動行動就能帶來很大的不同。主動行動是生命的火箭燃料」。

鮑爾指出，現在他不再是企業家，也沒有創辦過一家大型科技公司，但回首過去，他發現人生中許多最重要的發展都源自於一些我展現一點主動性的瞬間。

他表示，包括長久的友誼和自己的一段婚姻，都源自於一時的主動性。他說：「在這樣的情況下，我們冒著失敗、尷尬、難堪和被拒絕的風險，但正是如此，我們創造了職業機會、深厚的友誼和讓生活充滿意義的愛。所以，運氣、敢於犯錯的勇氣和一點主動性結合在一起，就能帶來巨大的成功。」

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