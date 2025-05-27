揚秦股東會董事改選 卓靖倫續任董事長

揚秦國際（2755）今日召開股東會，全面改選4席董事及3席獨立董事，全數由原任董事續任，股東會後隨即召開董事會，推舉卓靖倫續任董事長。（揚秦提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早餐店聞名的揚秦國際（2755）今日召開股東會，全面改選4席董事及3席獨立董事，全數由原任董事續任，股東會後隨即召開董事會，推舉卓靖倫續任董事長。

今天股東會會中通過2024年盈餘分配案，全年合計配發每股5元股利，包含現金股利3元、股票股利2元，配發率達86％。

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揚秦去年度合併營收為25.34億元，年增17.44％，稅後淨利達1.76億元，年增32.94％，營收、獲利均創股票上櫃以來新高，每股盈餘5.84元，主要受惠於門市轉型、品牌拓展有成，營運規模持續向上，營收較往年相比呈現雙位數成長。

揚秦董事長卓靖倫表示，揚秦去年業績增長，除受惠於規模經濟效益及整體餐飲內需升溫外，旗下品牌「麥味登」國內店數突破900家。

「炸雞大獅」在印尼、馬來西亞及新加坡等區域積極展店，海外版圖跳躍性成長；火鍋品牌「涮金鍋」挹注營運新動能，在多品牌直營與加盟系統驅動下，帶動揚秦營收持續成長，各品牌穩健獲利。

卓靖倫表示，下半年將進入營運旺季，「麥味登」除了以多元店型進軍各式商圈，並朝向千店目標邁進外，也將強化門市數位應用，提升服務速度，全面優化消費者體驗。

「炸雞大獅」啟動數位轉型並持續推動海內外展店，美國將改以區域加盟方式拓展市場，更將加速東南亞區域店數成長；「涮金鍋」預計今年以直營方式展店8家；由馬來西亞引進的新品牌「檳城煎蕊」也將於下半年度開出首家門市。

揚秦將依循以「國民經濟美食」為核心，多品牌展店策略，持續擴大連鎖餐飲體系版圖，並因應餐飲市場未來發展趨勢及考量產業景氣環境，將朝向高附加價值餐飲邁進，以擴大經營效益。

截至目前，「麥味登」總店數919家，「炸雞大獅」海內外店數128家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。

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