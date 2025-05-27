房市管制兩大金箍咒 華銀首季房貸業務年減8成

房市雙重管制壓力下，華銀首季房貸業務年減8成。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在《銀行法》第72-2條「放款天條」與中央銀行要求國銀自主進行房貸總量管制這兩大政策「金箍咒」夾擊下，房貸資源相對緊縮，華南銀行今年首季房貸業務較去年同期大減8成。但華銀強調，每月仍有舊房貸戶本息攤還，該行將優先把回收資金用於配合政府政策的自住型房貸，包括首購族及新青安貸款方案。

華南金控今日召開法人說明會，公布2025年第一季稅後盈餘為53.38億元，年減5.2%；每股稅後盈餘（EPS）為0.39元。雖面臨逆風，華南金指出，旗下核心子公司華南銀行獲利仍持續成長，主要是證券與產險子公司受到資本市場波動影響，金融操作收益下滑，拖累金控整體表現。不過，華南金對全年獲利成長目標不變，並已著手規劃未來五年發展藍圖。

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其中，華銀首季表現穩健，受惠於利息淨收益與手續費淨收益雙雙呈現雙位數成長，帶動稅後盈餘達52.09億元，年增3.3%，優於同業平均，每股盈餘達0.5元，獲利貢獻占金控比重也提高至92%。

其中，華銀近年積極推動數位轉型並力拼理財業務，首季財富管理業績成長6成，來自保險部分年增129%，帶動手續費淨收益大幅成長。

不過，房貸業務則明顯承壓。華銀主管指出，央行自去年實施第七波信用管制措施以來，投機客資金取得受限，連帶使市場交易量急劇萎縮，加上對等關稅議題持續發酵，導致2025年1至4月全台房屋買賣移轉棟數年減20.3%。由於移轉棟數為觀察市場熱度的重要指標，在當前房市持續降溫下，非都會區受衝擊程度將高於都會區。

就整體放款來看，華銀第一季平均放款總額約為2.38兆元，預期全年將較去年實際放款水準略增。

法人也關切對等關稅衝擊，華銀如何控管授信風險。華銀表示，對直接出口美國占比較高的企業，若營運受到衝擊，授信風險也將上升，華銀已啟動因應措施，個案部分，會加強授信審查，貸後管理，並深入了解企業對美國市場變動的應變能力。

同時，華銀也將檢視國別曝險結構，對前景不明的產業或地區，將採取提高擔保比例、調整授信額度、拉高利率等控管手段。

截至4月底，華銀逾放比為0.15%，較去年同期下降0.01個百分點，接近同業平均水準；逾放覆蓋率更達815%，顯示資產品質仍屬穩定。華銀表示，後續將密切追蹤國際貿易局勢變化，視情況即時調整風險策略。

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