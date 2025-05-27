明泰黃文芳：800G交換器下半年量產 全年審慎正向

明泰科技董事長黃文芳。（明泰提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕明泰科技（3380）今（27）日舉行股東常會，董事長黃文芳表示，展望下半年，主力產品出貨動能逐步提升，加上積極切入新興國家電信市場，以及高階產品開發速度加快，對今年營運發展抱持審慎正向的態度。

黃文芳指出，今年在整體產品策略上，除了400G交換器放大出貨，同時800G交換器也將進入量產階段，資料中心級的1.6T交換器預計年底送樣。在有線、無線通訊產品的方面，DOCSIS 4.0啟動拉貨，WiFi-7產品出貨也將逐季提升。在新市場的開發上，因應印度的寬頻基礎建設需求，明泰今年將持續拓展印度市場，可望將為全年帶來新的營收成長動能。

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黃文芳說，受到全球通膨、戰爭、客戶端庫存調整速度未如預期等影響，去年營運績效較前一年衰退，但明泰對內積極進行工廠產能優化調節，成功完成中國產能整併及效率提升；對外持續開發新客戶，也成功開拓印度等新市場，同時深化現有客戶的服務，故毛利率與前一年度相比僅微幅差距0.1%。此外，更進一步透過長期股權投資，拓展電信級數位微波通訊技術及產品，擴大通信事業版圖。

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