晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

數發部盼即時修補資安漏洞 號召供應鏈免費加入通報聯盟

2025/05/27 18:23

數位發展部今天舉行「公私聯防、共築資安堅韌防護網」記者會。（記者徐子苓攝）數位發展部今天舉行「公私聯防、共築資安堅韌防護網」記者會。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕為了強化公私聯防，數位發展部資安署和國家資通安全研究院今天呼籲，所有企業都能免費加入資安院旗下的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）」，目前已有約2000家企業成為會員，主要為上市櫃公司，希望今年底會員數可以翻倍，號召更多供應鏈的中小企業加入。

TWCERT/CC有什麼功能？資安院副院長龔化中表示，企業加入這個中心成為會員後，發生任何電腦問題，都能過TWCERT/CC取得國內外的情資分享，包含公務體系、國際盟邦、民間企業等，整合後能夠發揮很大的縱效。

龔化中指出，全球100多個國家有CERT/CC這樣的單位，通常是透過非官方或半官方的組織來維運，例如美國有USCERT、日本有JPCERT，都會和包括台灣在內的國家進行情資分享。這些CERT/CC遵循同樣的SOP，當台灣發現一個國外產品的漏洞，會通報給其他國家的CERT/CC進行應變處理，也會透過這個聯盟交換訊息和情資。

資安院接到情資後，會進行分析和判讀，在最短時間內發布到台灣各政府單位，同時也會透過TWCERT/CC通報給民間企業會員，甚至還會協助會員處理、應變，並進一步通知可能有風險的相關企業，協助他們提早防範，達到預警的效果。

TWCERT/CC近期也有新的規劃，龔化中認為，「資安若要做好，必須從產品做起，就像房屋如果地基不穩，上面的建築也會有問題，因此加速解決產品的漏洞十分重要」。TWCERT/CC已成立「產品資安事件應變聯絡小組」（PSIRT），推動企業建立好產品資安應變機制，也希望所有公司內部也能設置這樣的小組，擁有單一窗口、標準程序、即時回應，才能確保漏洞能及時修復，保全公司的商譽。

TWCERT/CC的會員之一「網擎資訊」，今天也受邀到記者會現場分享合作經驗。網擎代表表示「加入之後真的差異很大、受惠很多」，每天都會收到好幾封郵件通報最新情資，而且內容很實用，包含惡意IP、網址等等。

不過，目前台灣還沒有法規規範企業的資安責任，再加上TWCERT/CC並不具強制性，對企業來說有何誘因加入？資安署長蔡福隆坦言，在沒有法令規定下，企業在通報方面的確會比較遲疑，「但這是一個漸進的過程，當它需要政府協處時，就會慢慢進行通報。」

蔡福隆指出，目前證交所、櫃買中心已要求上市櫃公司進行資安事件的通報，《資安法》也規定，如果企業發生個資外洩且涉及資安事件，就要同時通報個資會和資安署，這些都能讓外界知悉企業的資安事件。對於《資安法》是否要納管財團法人或民間企業，外界有相當多的疑慮，因此他認為先從上市櫃公司開始，互相取得信任後，再逐步增加通報的要求。

數發部次長林宜敬強調，這是資安署和資安院免費提供給台灣企業的服務，加入TWCERT/CC不需付費，也不用負擔任何特別義務或法遵，希望能邀請更多企業加入，讓企業能在第一時間得到寶貴情資，在駭客還沒找上門前，就把資安漏洞修補起來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財