北士科T17、T18未完成都審 新壽重申「依合約履約」

台北市長蔣萬安答詢。（記者張嘉明攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達台灣總部落腳台北市北投士林科技園區（北士科），外界認為是新光人壽得標地上權的T17、T18用地，但新壽未依合約於5月15日前完成都審；地政局長王瑞雲今（27日）在議會答詢時表示，今中午前已收到回函，新壽重申將依合約履約。蔣萬安表示，市府已經做過各種可能的沙盤推演，只要輝達拍板確定地點，市府都可以在行政上給予協助。

台北市議員張斯綱質詢。（記者張嘉明攝）

新壽得標北士科T17、T18地上權，未依合約於今年5月15日前完成都審，地政局於23日發文請新壽說明，也致電詢問是否與輝達有合作，地政局長王瑞雲日前在民政委員會表示，新壽回應「無可奉告」。

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台北市議員張斯綱今天在議會追問新壽是否已經回函；王瑞雲表示，今天中午前收到新壽回函，內容有三重點，第一說明昨（26日）因為資料來不及準備，所以未派員到市府說明；第二，對於市府發現的進度落後，新壽有說明從都審送件到補正的過程，但未提策進作為；第三，新壽重申會依合約履約。

至於是否已與輝達達成合作，王瑞雲表示，有再打電話去問，之前他們說「無可奉告」，後來改委婉說：「基於商業機密，目前尚無法告知。」而後續若要將中間的道路合併到基地園區內，王瑞雲強調，只要道路有變更成可建地，權利金一定要重談，依法必須由估價師估價，前提是參考旁邊T16已經完成的行情。

張斯綱質疑要到哪一天才告知？輝達已說在北士科，不可能沒談好就做這樣宣布，市府對新光的態度要積極一點，要確認輝達與新光是否已達成協議，就算是商業機密，也可以回密件告知。市府法務局長連堂凱補充說，金控是高度管制的行業，在公司法跟金融控股法上，重大交易、事件決議是必須經董事會同意才能宣布，兩間大公司做事會比較謹慎，市府可能要靜候一下。

蔣萬安強調，市府非常積極，也全面掌握，商業行為有一定的議程，但無論最後輝達決定哪塊基地，包括要申請變更、建蔽率調整，要請照、地上權移轉等，市府都有做過相關沙盤推演，只要後續輝達拍板確定，市府都可以在行政上給予協助。

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