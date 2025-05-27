韓媒：三星為搶台積電訂單 拆分代工業務再浮上檯面

三星電子為解決代工業務長期虧損和利益衝突問題，將代工業務拆分的可能性再度浮上檯面。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《BusinessKorea》報導，繼三星生物製藥（Samsung Biologics）宣布，將其合約開發和製造業務（CDMO）與生物相似藥（biosimilars）業務拆分後，三星電子將半導體事業的代工業務拆分的可能性再度浮上檯面。這主要是因為客戶一直擔心利益衝突，因三星電子半導體部門兼顧設計和生產。一些分析師認為，拆分代工業務可能是擺脫長期虧損泥沼的突破口。

業內人士透露，導致三星生物製藥CDMO業務和生物相似藥業務拆分的利益衝突問題，也是負責三星電子半導體事業的「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）所擔心的問題。三星晶圓代工（Samsung Foundry）採用3奈米製程製造晶片，並正在為今年內實現2奈米晶片量產做準備，儘管與全球最大晶圓代工廠商台積電仍有差距，但作為全球第二大晶圓代工廠商，仍握有相當的競爭優勢，只是目前接單困難。

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雖然三星晶圓代工的技術能力和良率問題是接單困難的主因，但產業分析師主要將問題歸咎於利益衝突。因DS部門還設有負責晶片設計的System LSI，蘋果、輝達和高通等專門從事設計的科技大廠擔心，若將代工業務外包給三星晶圓代工，他們的設計技術可能會洩露給System LSI。因此，拆分代工業務被視為解決接單困難的可能解決方案。

拆分代工業務也能為擺脫數兆韓元虧損提供機會。金融投資界對於三星晶圓代工拆分後在美國那斯達克市場上市的猜測不斷，有人認為，透過舒緩利益衝突問題，在全市場籌集資金進行大規模投資，三星晶圓代工不僅能擺脫虧損，也能確保大幅成長動能。

由於技術不斷受挫，獲利能力持續惡化，System LSI自今年年初以來一直在接受三星全球研究管理診斷辦公室的全面評估。業內人士透露，管理診斷已接近完成，預計System LSI的命運很快就會做出決定。一旦DS部門的組織重組完成，包括對System LSI的命運做出決定，拆分代工業務的方向可能變得更清晰。

美國晶片大廠英特爾原本打算拆分代工業務，但新任執行長陳立武今年3月18日上任後示意，將堅持前任季辛格（Pat Gelsinger）推動的晶圓代工計畫。

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