旅天下董事長李嘉寅：射三箭拓營運 機位增幅年增20％

旅天下董事長李嘉寅。（旅天下提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕旅天下聯合國際旅行社（6961）今（27）日召開股東常會，董事長李嘉寅表示，第二季起全面攜手長榮航空，擴大日本、韓國、東南亞、歐洲及大洋洲等熱門航線的合作，大幅增加直飛產品，拓展各時段出發的商品選擇，並且同步上架中華航空全新聯營商品「華麗歐洲」，直飛六大航點，主打雙點進出、不走回頭路的行程設計，優化歐洲旅遊網絡，整體機位增幅較去年達20%。

李嘉寅說，今年旅天下射出三箭，也就是「拓增國籍航空機位量能、強化高雄出發產品、擴大同業整合」，期望透過此三大策略升級產品力，推動品牌邁向精實且穩健的成長。

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今日股東會確認配發現金股利5元（含資本公積配發1.5元），依今日收盤均價76.39元計算，現金殖利率達6.5%。

旅天下1至4月合併營收15.19億元，年成長4.65%，創歷年同期新高。李嘉寅分析，1至4月營收成長主因，除了穩健擴展門市加盟店數，挹注營收，以及既有包機、包銷穩定銷售以外；今年長程線航班量能再升級，攜手長榮、華航、國泰、阿聯酋與東方航空，整體機位較去年增幅達20%。

根據交通部觀光署統計，2024年出國1684萬人次，年增43%，隨著旅遊需求攀升，旅遊型態由單次探索轉向重遊與深度體驗。旅天下因應趨勢，積極開發結合在地文化的長天數及主題行程，另外，因看好南台灣出境市場潛力，今年加重布局高雄出發之產品，擴增合作航空公司，掌握稀缺資源，全線高雄出境產品較去年成長20%，並穩步推進中。

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